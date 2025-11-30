La confesión de Abel Pintos en el programa de Mirtha Legrand.

Este último sábado 29 de noviembre pasó una nueva emisión de La Noche de Mirtha, el histórico ciclo de Mirtha Legrand donde conversa con diferentes referentes de la televisión argentina. En esta oportunidad, sus invitados fueron Agustina Cherri, Adriana Salgueiro, Gastón Recondo y Abel Pintos.

A este último le consultó respecto a su carrera y los próximos conciertos que tiene en carpeta, aunque entre medio de todo eso el cantante realizó una confesión que sorprendió a muchos.

Los invitados de Mirtha Legrand para el programa del 29 de noviembre

La confesión de Abel Pintos en lo de Mirtha Legrand

En primera medida, el artista contó que sigue "estudiando canto al día de hoy", tras lo cual La Chiqui le preguntó: "¿Desde chiquito tuviste esa voz?". Aquello dio lugar a una revelación impensada: "Si, yo siento que me llevó muchos años llegar a ser el cantante que yo quería ser. Me gusta escuchar los primeros discos porque tienen una linda energía, pero no me gusto tanto como cantante hasta el 2015 por ahí".

Luego de esto, prosiguió: "Recién ahí sentí que, después de muchos años de estudiar, encontré mi voz. La forma de cantar que me identifica". Tras mostrar su asombro, Mirtha quiso saber cuántas personas llegó a tener viéndolo en un estadio, algo que el bahiense no pudo calcular a ciencia cierta pero sí que le brindó una aproximación: "Muchas. Cuando hicimos River fueron 40.000 cada función". "Qué barbaridad, impresionante", replicó la conductora.

"Mis concierto son largos, nunca duran menos de dos horas", reconoció el artista, señalando que "el show de los 30 años son de dos horas y media". "A mí me sorprende que todos se saben las canciones", cerró Mirtha el tema, generando la risa de todos los presentes, incluyendo el de su interlocutor.