Sociedad Argentina de Inmunología vs antivacunas: "Extrema gravedad"

En medio de la polémica por el evento antivacunas en el Congreso, la Sociedad Argentina de Inmunología (SAI) calificó la actividad como "un hecho de extrema gravedad" y resaltó que las campañas de vacunación son "una política de Estado” que redujeron la mortalidad por enfermedades. También alertó por el "descenso abrupto" de las coberturas del Calendario Nacional de Vacunación durante el gobierno de Javier Milei, que hace pocas horas salió a alentar la inmunización.

"Como sociedad científica, consideramos indispensable llevar tranquilidad a la sociedad y reafirmar un mensaje claro, basado en evidencia: Las vacunas constituyen una herramienta central de la salud pública, son seguras, efectivas y esenciales para proteger la vida", indicó SAI en un comunicado.

En el texto, la organización expresó su "profunda preocupación" por la actividad titulada "¿Qué tienen realmente las vacunas?" que se realizó hace dos días en el Congreso, donde se difundieron “afirmaciones carentes de sustento científico que ponen en riesgo la salud de toda la comunidad”. La SAI sostuvo que no existen "bases científicas sólidas" que lo sustenten y recordó que las dosis aplicadas demostraron su "seguridad y efectividad a lo largo de la historia”.

"Numerosos estudios científicos, así como la evidencia epidemiológica acumulada, demuestran de manera robusta que la implementación sostenida de los programas de inmunización ha reducido significativamente la incidencia, las complicaciones y la mortalidad asociadas a estas enfermedades", se remarcó en el texto.

En cuanto a las inyecciones contra el Covid-19, la organización planteó que, pese a que fueron desarrolladas "en un contexto de urgencia", todas cumplieron los "protocolos internacionales" establecidos y que no tuvieron "reportes que sustenten una proporción elevada de afectos adversos" tras su aplicación.

Durante el evento en cuestión, que fue organizado por la diputada del PRO Marilú Quiroz, las dosis anticovid fueron centro del debate cuando un hombre se quitó la remera y quiso demostrar como objetos se le pegaban en la piel por un supuesto fenómeno de "magnetización" causado por esas inyecciones.

"Como profesionales dedicados a la Inmunología, con incluso muchos de nosotros/as trabajando activamente en el desarrollo de nuevas vacunas, sostenemos que no hay bases científicas sólidas que sustenten estos cuestionamientos", arremetió la SAI.

Preocupación por la caída de la cobertura de vacunación

Por otro lado, la entidad también advirtió que el país enfrenta “un descenso abrupto” en las coberturas del Calendario Nacional de Vacunación, una situación que “compromete la inmunidad comunitaria” y favorece la reaparición de enfermedades previamente controladas o eliminadas, como sarampión, tos convulsa, hepatitis A o poliomielitis.

"En este contexto, la realización de un evento en el Congreso de la Nación que puso en duda la seguridad y eficacia de las vacunas constituye un hecho de extrema gravedad", resaltaron los especialistas, y luego siguieron: "La vacunación como derecho y su devenir en Ley es posible gracias a los acuerdos que hemos construido mediante el debate democrático".

En medio de estas críticas por el estado actual de las campañas de inmunización y el aumento de casos de patologías controladas, reconocido por el propio Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud emitió un comunicado con el que promovió la vacunación y se despegó del discurso antivacunas.

"Cada una de ellas cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas", detalló la cartera de Salud.