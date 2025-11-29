La "ruta de las langostineras": la calle donde se come la mejor oferta gastronómica de mar en Chubut

La ciudad de Rawson, capital de la provincia de Chubut, presenta a sus visitantes una propuesta gastronómica ideal para conocer la tierra visitada desde sus sabores autóctonos. La Ruta Gastronómica de Rawson ofrece un vistazo en primera persona a los sabores característicos de la capital patagónica, los cuales están profundamente ligados al mar, al río y a la tradición valletana.

El recorrido abarca desde Puerto Rawson hasta Playa Unión, atravesando el centro cívico y los barrios más poblados de la región, esto conlleva a que el turista pueda encontrar una inmensa diversidad de restaurantes, cervecerías, casas de té, heladerías artesanales y hasta confiterías con impronta local.

Si bien esta ciudad capital ofrece diversas opciones para todo tipo de gustos, cabe destacar que su punto fuerte son los pescados y mariscos, estos son abastecidos por el puerto local, quien los ofrece a distintos establecimientos gastronómicos de Rawson y de Playa Unión. Estos animales acuáticos son extraídos y entregados casi inmediatamente, por lo que los comensales pueden disfrutar de platos marinos en su etapa más fresca.

Entre las variedades extraídas podemos encontrar:

Merluza.

Lenguado.

Cazuela de mariscos.

Langostinos.

Calamares.

Otras opciones para los turistas

Si bien disfrutar de la cocina de mar que brinda Rawson es una cita obligada, es importante resaltar que la ciudad del sur también cuenta con platos típicos de la región, entre los que se destacan las empanadas de cordero, los guisos, las pizzas artesanales con ingredientes locales y las carnes a la parrilla.

Al mismo tiempo, en el rubro de la comida dulce y la repostería, la localidad de patagónica hace notar su tradición valletana ofreciendo tortas galesas, dulces artesanales, mermeladas, productos de panadería y chocolates regionales.

Esta experiencia no solo se limita a una cuestión alimenticia, el recorrido invita a conocer a los productores, chefs y emprendedores que están detrás de cada propuesta. A su vez, muchos de los establecimientos que participan ofrecen también actividades secundarias como ferias itinerantes, catas de vino y más.

Es menester aclarar que esta ruta gastronómica no está delimitada en un circuito único, la misma se dispersa a lo largo de toda la ciudad y el puerto, invitando a los turistas a recorrer Rawson de forma tranquila para conocer cada uno de los puntos clave que la capital patagónica ofrece como lo son: el Museo Regional Salesiano, el Centro Cultural José Hernández, Punta Tombo, sitio reconocido por el avistaje de pingüinos, y el Puerto Rawson, el cual se caracteriza por tener presencias frecuentes de lobos marinos.