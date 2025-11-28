Caso Cecilia: el pedido del clan Sena en sus últimas palabras del juicio

Luego de tres jornadas en el marco de la audiencia de cesura, la jueza Dolly Fernández convocará a una nueva cita en los Tribunales donde dará a conocer las penas del clan Sena -su ex pareja, César y sus padres Emerenciano y Marcela Acuña- hallados culpables por un jurado popular en la ciudad de Resistencia por el femicidio Cecilia Strzyzowski.

Durante el juicio de cesura, la magistrada escuchó a diversos testigos propuestos por las partes y también los alegatos de los abogados defensores. A pesar de ello y los diversos pedidos, rechazó los planteos de nulidad y el proceso terminó formalmente pasadas las 14 de este viernes.

El sábado pasado, todos los acusados por el crimen fueron encontrados culpables del crimen de la joven ocurrido en Resistencia durante el mes de junio de 2023 por decisión del jurado popular. Lo que debe definir ahora la jueza Fernández es la cantidad de pena que le cabría a cada uno. César Sena por ser el autor del femicidio y sus dos padres -Emerenciano y Acuña- como partícipes primarios; mientras que Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Gustavo Obregón fueron señalados como encubrimiento.

La palabra de los condenados: qué pidieron

Emerenciano y su hijo César Sena estuvieron en la audiencia a través de Zoom y Marcela Acuña, presente en el juzgado.

Los padres de Sena fueron considerados partícipes primarios del femicidio de Cecilia y solicitaron, durante la jornada judicial, no ser trasladados a una prisión fuera de la ciudad de Resistencia. Emerenciano, a su vez, ratificó ante la jueza su inocencia manifestando que es un "inocente condenado" y destacó que sacarlo de la capital de Chaco sería para él "una pena de muerte".

"No me muevan de aquí, que este es el alojamiento más cercano a mis familiares, amigos y conocidos, no tengo familiares en otro lugar, y los únicos que me traen mis medicamentos, que no son todos los que necesito, pero por lo menos me ayudan a mantener mi vida por ahora", expresó.

En ese mismo sentido, César Sena, condenado por ser el autor material del homicidio doblemente agravado por el vínculo en contexto de violencia de género, marcó: “Adherir en todo lo que ha expresado mi defensa, hacer reserva de todos los recursos de Casación y, como único pedido, que no se me mueva de mi lugar actual de alojamiento por cuestiones sencillas, como que tengo toda mi familia radicada en la ciudad presente”.

En tanto, Acuña apuntó contra el jurado y sus capacidades. "Se le dio (a la causa) un jurado no técnico, que determinaron hechos con pruebas que creo que ningún estudiante de abogacía puede llegar a tenerlas como válidas", lanzó.

Por su parte, los condenados por encubrimiento agravado y simple del crimen -Melgarejo, González y Obregón- también se defendieron y pidieron que esta "situación" se termine.

"Pido perdón si por mi acción u omisión he afectado a algunas personas. Yo solo acompañé a César como lo había hecho infinitas veces. Lo quiero como un hijo de corazón, a él y a sus padres", aseveró Obregón.

Al finalizar la audiencia, la jueza Fernández sostuvo que la decisión del fallo se dará a conocer en los próximos 15 días hábiles.