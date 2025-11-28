Requisitos para tener el subsidio de luz y gas tras los cambios del gobierno de Javier Milei

Subsidios de luz y gas en enero

Luego del triunfo electoral de octubre 2025, el gobierno de Javier Mieli avanzó con una reforma integral del sistema de subsidios energéticos que comenzará a aplicarse desde el 1° de enero de 2026. El nuevo esquema elimina la segmentación por niveles de ingresos y establece condiciones más estrictas para acceder a las bonificaciones en las tarifas de electricidad y gas.

El objetivo oficial es que, hacia diciembre de 2026, la mayoría de los hogares pague la tarifa plena, reducir de forma considerable el universo de beneficiarios y fortalecer la recaudación fiscal, una de las prioridades del gobierno de Javier Milei.

Qué cambia en el acceso al subsidio

Desde enero dejará de existir la segmentación actual en tres niveles (N1, N2 y N3). En su lugar, el sistema pasará a dividir a los usuarios únicamente en dos grupos:

Hogares con subsidio

Hogares sin subsidio

Esto implica que ya no habrá una clasificación por ingresos altos, medios o bajos, sino una evaluación más amplia y automática de la situación de cada hogar.

Tarifas de luz y gas con cambios

Cuáles son los nuevos requisitos para recibir el subsidio de luz y gas

Para acceder a los subsidios en electricidad y gas, el Estado tendrá en cuenta tres variables principales:

Ingresos mensuales del hogar

Situación patrimonial

Condición socioeconómica general

El requisito central es que el grupo familiar no supere el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) que publica el Indec. Ese umbral funciona como límite principal para determinar quién puede mantener el beneficio. Además, el nuevo sistema incorporará cruces de datos automáticos sobre propiedades, vehículos, consumos registrados y nivel de actividad económica. De esta manera, no solo se evaluará el salario, sino el perfil económico completo del hogar.

Una de las principales novedades del nuevo régimen es que el proceso prevé una quita progresiva de subsidios incluso para parte de los hogares de ingresos medios y algunos de bajos recursos hacia el final del período de transición. Esto significa que, aunque un hogar hoy cumpla los requisitos, podría quedar fuera del esquema más adelante si su situación económica mejora o si cambia el criterio de evaluación del Estado.

Qué pasa con los subsidios en 2026

Qué pasa con quienes ya están inscriptos en el RASE

No será necesario volver a inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE). Los datos actuales se tomarán como base y serán migrados automáticamente al nuevo sistema. El RASE fue implementado durante la gestión de Martín Guzmán en el gobierno de Alberto Fernández y continuará funcionando como herramienta de actualización de datos. Los usuarios podrán modificar su declaración jurada si su situación económica cambia, lo que permite solicitar nuevamente el subsidio en caso de pérdida de ingresos.