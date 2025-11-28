Emoción en la música por la noticia que recibió La Mona Jiménez

Emoción en la música por lo que pasó con La Mona Jiménez.

La Mona Jiménez recibió un reconocimiento por su trayectoria en el mundo de la música y el cuarteto está de fiesta. La palabra del artista y los detalles del homenaje a sus 74 años y con una carrera de logros y algunas polémicas personales.

El cordobés, que cuenta con 58 años de carrera, más de 100 discos editados y más de 1000 obras registradas, recibió la distinción “La leyenda del cuarteto“, de parte de Sadaic. La Mona Jiménez recibió este jueves un reconocimiento a su extensa trayectoria artística, por parte del directorio de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic).

La Mona, quien este sábado se presentará en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, fue distinguido como “La leyenda del cuarteto“, por sus 58 años de trayectoria en el mundo musical, 102 discos editados y 1058 obras registradas. El cuartetero lleva más de 50 años creando canciones, llevando en alto la bandera del cuarteto y siendo parte insustituible de la transformación de la música de su tierra cordobesa, en un movimiento cultural reconocido en el mundo.

Como parte del homenaje, Sadaic le entregó documentación enmarcada, que hoy forma parte de su historia personal y de la historia del cuarteto: una copia certificada del formulario de ingreso a Sadaic y de su primera obra, "Baila Chiquita", canción que fue registrada en 1972.

La emoción de La Mona al recibir el premio

A través de su cuenta de Instagram, Carlos La Mona Jiménez se dirigió a sus fanáticos y expresó: "Gracias #Sadaic por esta mención y reconocimiento, lindo reencuentro con amigos. De corazón a corazón, gracias".