Descuentos y 12 cuotas sin interés: la propuesta de Motorola para Black Friday

Las promos se consiguen en todos los canales oficiales de Motorola.

Motorola lanzó oficialmente sus ofertas de Black Friday 2025 en Argentina, disponibles del 27 de noviembre al 1 de diciembre, con descuentos fuertes en varios de sus modelos más populares, incluyendo la familia razr, edge y moto g. Durante estos cinco días, la marca ofrece hasta 12 cuotas sin interés, envío gratis a todo el país y precios especiales para quienes quieran renovar su smartphone sin romper el presupuesto.

Las promociones se consiguen en todos los canales oficiales de Motorola —la tienda online, Motorola Store y las Flagship Stores— además de operadores y retailers. Con esto, la compañía vuelve a apostar por acercar tecnología premium y de gama media a precios más competitivos, un diferencial clave en una semana donde la demanda por dispositivos móviles se dispara.

Los principales modelos en oferta

motorola razr 60 ultra

El plegable más potente de la marca integra el procesador Snapdragon 8 Elite (3nm), pantalla interna pOLED de 7″ con certificación Pantone y una pantalla externa de 4″, la más grande de su categoría. Su diseño suma vidrio Gorilla Glass-Ceramic, bisagra reforzada con titanio y certificación IP48.

Incluye batería de 4700 mAh con cargador de 68W y un sistema de cámaras triple de 50 MP con Dolby Vision y selfie de 50 MP.

Precio Black Friday: desde $1.999.999.

motorola edge 60

Pantalla pOLED 6,7″ 1.5K, certificaciones MIL-STD-810H / IP68 / IP69 y procesador MediaTek Dimensity 7300. Su cámara principal de 50 MP integra sensor Sony LYTIA 700C y cuenta con teleobjetivo, ultra gran angular y selfie de 50 MP, todas con validación Pantone.

Precio Black Friday: desde $849.999.

moto g86 5G

Pantalla pOLED 1.5K, tasa de 120Hz, certificaciones IP68/IP69 y procesador Dimensity 7300. Cámara principal de 50 MP con sensor LYTIA 600, ultra angular de 8 MP y selfie de 32 MP.

Precio Black Friday: desde $599.999.

moto g56 5G

Pantalla Full HD+ de 6,7″, sonido Dolby Atmos, Dimensity 7060 y batería de 5200 mAh. Cámara principal de 50 MP, ultra angular de 8 MP y frontal de 32 MP.

Precio Black Friday: desde $499.999.

moto g15

El modelo económico con NFC, pantalla Full HD+ de 6,7″, Android 15, 5200 mAh y cámara de 50 MP con IA y Night Vision.

Precio:

256 GB: $339.999

128 GB: $279.999

Otros modelos en promoción