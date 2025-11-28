Receta de ñoquis de sémola a la romana para comer el 29 de noviembre

Receta de ñoquis de sémola a la romana para el 29 de noviembre.

Este sábado es 29 de noviembre, y como la tradición lo indica, hay que comer ñoquis. Es por eso que, Granero compartió una receta especial de ñoquis de sémola a la romana, que combina la técnica clásica con sabores frescos.

Granero es una casa de comidas ubicada en Rincón de Milberg, que combina sustentabilidad, diseño y gastronomía con identidad. Su cocina incluye pastas fatta in casa, entre las que se destacan los ñoquis de sémola a la romana. A continuación te compartimos su receta de este clásico italiano.

Granero compartió su receta de ñoquis de sémola a la romana, la estrella de su carta.

Receta de ñoquis de sémola a la romana

Ingredientes (para una porción)

Sémola de grano duro: 100 g

Leche: 250 ml

Manteca: 35 g

Parmesano rallado: 90 g

Huevo: 1/2 unidad

Pimienta, cantidad necesaria

Nuez moscada, cantidad necesaria

Para la crema de espinaca:

Crema de leche: 50 ml

Espinaca: 10 g

Queso rallado: 10 g

Ajo en polvo: 1 g

Hongos frescos (opcional): 30 g

Sal y pimienta: cantidad necesaria

Preparación

Calentar la leche con la manteca en una olla hasta que hierva. Verter sobre un bowl y sumar la sémola, pimienta y nuez moscada. Mezclar suavemente sin amasar, solo con movimiento ligero. Dejar descender la temperatura a unos 40–50 °C y agregar el queso rallado y el huevo batido. Formar los ñoquis. Para la salsa, saltear los hongos, incorporar la crema de leche, la espinaca picada, el queso y el ajo en polvo. Condimentar con sal y pimienta. Servir los ñoquis con la crema de espinaca caliente.

¿Se puede no usar sémola?

Como poder, se puede no usar sémola y preparar los ñoquis solamente con harina, sin embargo, la textura no va a ser la mejor. La sémola permite que la masa sea más liviana, a diferencia de la harina que termina por endurecer la preparación.

Cuando se trabajan este tipo de masas hay que tener cuidado con sacar y poner ingredientes, ya que, si bien a simple vista puede parecer que esto no tiene consecuencias, termina repercutiendo en el resultado final. Asimismo, hay que tener precaución con agregar verduras con mucho líquido, como la espinaca, ya que esto también puede perjudicar a la mezcla, o, agregar harina extra todo el tiempo. Si se amasa bien, no hay por qué seguir sumando harina. Con un poco sobre la mesada tiene que alcanzar y sobrar.