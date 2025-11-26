La receta del helado casero de dulce de leche con solo dos ingredientes y sin máquina

La receta del helado casero de dulce de leche con dos ingredientes.

Si sos fan del dulce de leche y querés un postre goloso, fácil y rápido, este helado casero se va a convertir en tu nueva obsesión. Con solo dos ingredientes y sin necesidad de máquina, vas a lograr una crema helada digna de heladería, perfecta para resolver un antojo o sorprender a tus invitados.

El helado de dulce de leche es una opción fácil y rápida para hacer durante el verano.

La receta del helado casero de dulce de leche

Ingredientes

Crema de leche bien fría: 300 ml.

Dulce de leche: 200 g.

Rinde: 4 porciones.

Preparación paso a paso

1. Mezclá los dos ingredientes básicos

En un bowl amplio, uní la crema de leche con el dulce de leche. No hace falta batir ni montar la crema, simplemente integrá todo con movimientos envolventes hasta lograr una mezcla homogénea y espesa.

2. Sumá tropezones (opcional)

Agregá merenguitos rotos, chocolate picado o más dulce de leche en hebras para un efecto marmolado. Mezclá suavemente para no perder la textura.

3. Llevá al freezer

Colocá la mezcla en un recipiente apto para freezer, tapalo bien y dejalo enfriar un mínimo de dos horas. Si podés dejarlo toda la noche, mejor todavía.

4. El secreto para servirlo perfecto

Si el helado está muy duro, sacalo del freezer unos 30 minutos antes de servir. Con este simple gesto vuelve a su textura ideal.

Una variación es que podés reemplazar el dulce de leche por pasta de maní o explorar versiones más frutales. También agregar nueces, galletitas o chips de chocolate para más textura.