La CGT comprometió a intendentes y apunta a 10 senadores para que caiga la Reforma Laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) se encuentra en estado de reunión permanente de cara a la movilización del jueves y las acciones para bloquear la reforma laboral. Ya comprometió el respaldo de intendentes bonaerenses, diputados y senadores peronistas y hoy es el turno de empresarios pymes. La estrategia incluye convencer a 10 senadores con terminal en gobernadores y dilatar el debate para febrero.

"Vinimos a escuchar a la CGT por la preocupación por el proyecto y con los efectos en la pérdida de derechos a los trabajadores. Nos plantearon que no tuvieron oportunidad de diálogo, hay cuestiones del sentido común. Es un proyecto de ley que no genera mejores condiciones para quienes están en la informalidad y por eso es necesario que el debate se de en el Congreso y que incorpore modificaciones e incluya un diálogo”, comentó el intendente de Pilar Federico Achaval tras el encuentro con la nueva cúpula sindical que reunió a un grupo de jefes comunales.

La foto incluyó a Mayra Mendoza de Quilmes, Julian Alvarez de Lanús, Damian Selci de Hurlingham, Juan Mancini de Suipacha, Waldemar Giordano de Colón, Fernando Raitelli de Brandsen, Ivan Villagran de Carmen de Areco y Federico Otermin en representación de Lomas de Zamora. “Era una foto inesperada hace un tiempo, hubo muy buen clima”, celebraron en la central obrera. “El camino sigue siendo la unidad y fortalecer desde las coincidencias”, sumaron en un municipio.

“Estaremos acompañando en las calles”, confirmó Mendoza. Los distintos municipios respaldarán la movilización con columnas. “Vamos a aportar desde la discusión política, nuestros vecinos van a venir a acompañar y estamos atentos a que se puedan manifestar en paz y tranquilidad”, completó Achaval.

El punto es mostrar una enorme confluencia de sectores y trabajadores el jueves en plaza de mayo. "Vamos a evidenciar en una enorme foto de protestas en más calles como el pueblo trabajador está en contra. Se necesita inversión productiva. Se suman los intendentes a la marcha”, describió el triunviro Jorge Sola.

En paralelo se avanza en la estrategia legislativa para bloquear el proyecto en el Senado. Los dirigentes sindicales se reunieron con los diputados de Primero la Patria, un sector del bloque peronista con lazos federales. Apuntaron a afinar la estrategia para convencer a los 10 senadores que no forman parte del espacio justicialista ni del eje libertario-PRO-Radical. Se miró con especial atención a los gobernadores (y sus legisladores) de Santa Cruz, Salta y Neuquén. Son los mismos a los que apunta la Casa Rosada pero en sentido contrario. Ayer en un despacho oficial buscaban el teléfono del senador santacruceño Juan José Carambia.

La principal victoria para los cegetistas es dilatar la discusión y patear el tratamiento de la reforma laboral. Patricia Bullrich se apura y sueña con un tratamiento express que logre la media sanción en las dos semanas que le quedan al año. La línea más dura especial con que ya tienen los votos y que no son necesarios los debates con especialistas porque el proyecto se discutió en el Consejo de Mayo.

“La CGT apuesta todo a febrero para en el medio seguir negociando”, contó un dirigente que se reunió esta semana con el triunvirato. Los gobernadores están inquietos porque el texto incluye baja en impuestos coparticipables mientras esperan por ver qué compromisos con la Rosada quedarán plasmados en el presupuesto. Sus prioridades pasan por tener un verano tranquilo y ante el apuro del Gobierno dicen que la reforma puede esperar.

El triunvirato sigue este miércoles su ronda de apoyo con los empresarios pymes de Cgera y Enac. Además de nuevas adhesiones como los transportistas de la CATT. Los aceiteros se suman con un paro de 24 horas.