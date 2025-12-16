EN VIVO
Youtube

YouTube cambia para siempre: cómo es el nuevo diseño de la app en TV

YouTube comenzó a desplegar un rediseño integral de su aplicación para televisores, una actualización que modifica de forma profunda la interfaz y la manera en que los usuarios navegan y consumen contenido desde Smart TV y dispositivos de streaming. 

16 de diciembre, 2025 | 17.29

Se trata de la renovación más importante de la app de YouTube para TV en los últimos años y apunta a adaptar la experiencia a pantallas grandes, controles remotos y hábitos de consumo cada vez más similares a los de una plataforma de streaming tradicional. El cambio ya está llegando de manera progresiva a distintos modelos y plataformas.

Cómo es el nuevo diseño de YouTube en televisores

El rediseño introduce una interfaz más limpia, ordenada y visual, con cambios notorios en la disposición de los menús y los contenidos:

  • Navegación horizontal más clara entre Inicio, Suscripciones, Shorts y Biblioteca.

  • Miniaturas más grandes y con mayor protagonismo del video.

  • Menos texto en pantalla y más foco en imágenes y recomendaciones.

El objetivo es reducir la fricción al usar el control remoto y facilitar el acceso rápido al contenido más relevante para cada usuario.

Cambios en el reproductor de video

Uno de los ajustes más notorios está en el reproductor, que ahora muestra:

  • Controles simplificados y menos invasivos.

  • Accesos más directos a opciones como subtítulos, calidad de imagen y velocidad.

  • Mejor integración de recomendaciones mientras se reproduce un video.

Estos cambios buscan que la experiencia sea más fluida y menos distractiva, especialmente durante la reproducción de contenidos largos.

Una experiencia más cercana a las plataformas de streaming

Con este rediseño, YouTube da un paso más en su transformación como plataforma de consumo audiovisual en el living. La app para TV adopta decisiones visuales y de navegación similares a servicios como Netflix o Prime Video, priorizando la exploración de contenidos y la continuidad de reproducción.

Esto refuerza una tendencia clara: YouTube ya no se piensa solo como una app de videos cortos o casuales, sino como un espacio central de entretenimiento en televisores.

En qué dispositivos está disponible

El nuevo diseño se está desplegando de forma gradual en:

  • Smart TV con sistema Android TV o Google TV.

  • Dispositivos como Chromecast, Fire TV y consolas.

La disponibilidad puede variar según el modelo, la región y la versión de la app, y se activa automáticamente a través de actualizaciones.

MÁS INFO

Qué cambia para los usuarios

Para quienes usan YouTube principalmente desde el televisor, el rediseño implica una experiencia más clara, visual y alineada con el consumo actual de video bajo demanda. Menos pasos para encontrar contenido, controles más simples y una interfaz pensada específicamente para la pantalla grande.

YouTube redefine así su presencia en el TV y consolida su lugar como uno de los servicios audiovisuales más usados en el hogar.

Trending
Automovilismo
Volcó en la F4, dio varias vueltas en el aire, sobrevivió pero el auto quedó destruido y ahora busca apoyo para seguir su carrera Matías Fernández
Las más vistas