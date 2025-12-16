YouTube cambia para siempre: cómo es el nuevo diseño de la app en TV

Se trata de la renovación más importante de la app de YouTube para TV en los últimos años y apunta a adaptar la experiencia a pantallas grandes, controles remotos y hábitos de consumo cada vez más similares a los de una plataforma de streaming tradicional. El cambio ya está llegando de manera progresiva a distintos modelos y plataformas.

Cómo es el nuevo diseño de YouTube en televisores

El rediseño introduce una interfaz más limpia, ordenada y visual, con cambios notorios en la disposición de los menús y los contenidos:

Navegación horizontal más clara entre Inicio, Suscripciones, Shorts y Biblioteca.

Miniaturas más grandes y con mayor protagonismo del video.

Menos texto en pantalla y más foco en imágenes y recomendaciones.

El objetivo es reducir la fricción al usar el control remoto y facilitar el acceso rápido al contenido más relevante para cada usuario.

Cambios en el reproductor de video

Uno de los ajustes más notorios está en el reproductor, que ahora muestra:

Controles simplificados y menos invasivos.

Accesos más directos a opciones como subtítulos, calidad de imagen y velocidad.

Mejor integración de recomendaciones mientras se reproduce un video.

Estos cambios buscan que la experiencia sea más fluida y menos distractiva, especialmente durante la reproducción de contenidos largos.

Una experiencia más cercana a las plataformas de streaming

Con este rediseño, YouTube da un paso más en su transformación como plataforma de consumo audiovisual en el living. La app para TV adopta decisiones visuales y de navegación similares a servicios como Netflix o Prime Video, priorizando la exploración de contenidos y la continuidad de reproducción.

Esto refuerza una tendencia clara: YouTube ya no se piensa solo como una app de videos cortos o casuales, sino como un espacio central de entretenimiento en televisores.

En qué dispositivos está disponible

El nuevo diseño se está desplegando de forma gradual en:

Smart TV con sistema Android TV o Google TV .

Dispositivos como Chromecast, Fire TV y consolas.

La disponibilidad puede variar según el modelo, la región y la versión de la app, y se activa automáticamente a través de actualizaciones.

Qué cambia para los usuarios

Para quienes usan YouTube principalmente desde el televisor, el rediseño implica una experiencia más clara, visual y alineada con el consumo actual de video bajo demanda. Menos pasos para encontrar contenido, controles más simples y una interfaz pensada específicamente para la pantalla grande.

YouTube redefine así su presencia en el TV y consolida su lugar como uno de los servicios audiovisuales más usados en el hogar.