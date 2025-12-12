Creá un perfil de YouTube Kids para cuidar a tus hijos en 5 pasos

YouTube Kids permite crear perfiles individuales para cada niño.

El aumento del consumo de videos online entre chicos y chicas llevó a muchas familias a buscar plataformas más seguras y con mayor control parental. En ese contexto, YouTube Kids se consolida como una de las opciones más elegidas para ofrecer contenidos educativos y de entretenimiento adaptados a cada edad, con filtros automáticos y herramientas de supervisión pensadas para adultos.

Saber cómo crear perfiles y configurar correctamente YouTube Kids es clave para cuidar la experiencia digital de los menores en casa. La plataforma permite personalizar el acceso, limitar búsquedas y elegir qué tipo de videos puede ver cada niño, algo fundamental en un escenario donde el tiempo frente a pantallas sigue creciendo.

Cómo crear un perfil en YouTube Kids paso a paso

La aplicación de YouTube Kids permite crear perfiles individuales para cada niño, lo que garantiza recomendaciones acordes a su edad e intereses. Se pueden asociar hasta ocho perfiles a una misma cuenta de Google, ideal para familias con varios hijos o dispositivos compartidos.

El proceso solo puede hacerlo un adulto con una cuenta de Google verificada. Para empezar, hay que tener la app instalada y seguir estos pasos:

Iniciar sesión con una cuenta de Google de un adulto y validar la edad.

Aceptar el consentimiento parental ingresando la contraseña.

Cargar el nombre del niño, su edad y, de manera opcional, el mes de nacimiento.

Elegir el nivel de contenido: preescolar (hasta 4 años), niños pequeños (5 a 8) o niños más grandes (9 a 12).

Activar, si se desea, la opción “Tú apruebas el contenido”, que limita el acceso solo a videos y canales seleccionados por el adulto.

Una vez creado el perfil, el chico o la chica ya puede usar YouTube Kids. La configuración se puede modificar en cualquier momento desde el panel parental.

Opciones de contenido y control parental en YouTube Kids

YouTube Kids ajusta automáticamente las recomendaciones según la edad, pero también ofrece controles manuales:

Preescolar : videos educativos, canciones y estímulos para el aprendizaje temprano.

Niños de 5 a 8 años : más variedad, como dibujos animados, manualidades y juegos. Se puede desactivar la búsqueda.

Niños de 9 a 12 años: acceso a ciencia, tecnología, música y videojuegos, siempre con filtros activos.

En todos los casos, la opción “Tú apruebas el contenido” brinda el máximo nivel de control.

Si bien YouTube Kids es una herramienta útil para la protección digital infantil, la supervisión adulta sigue siendo indispensable. Revisar periódicamente los perfiles, hablar con los chicos sobre lo que ven y enseñarles a reportar contenido inapropiado es tan importante como cualquier filtro. La tecnología ayuda, pero el acompañamiento sigue siendo clave para un uso seguro y responsable.