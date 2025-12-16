Epic Games regala Cozy Dark Urge Party Pack: cómo descargarlo

Epic Games volvió a activar una promoción gratuita en su tienda digital y esta vez el beneficio está dirigido a los jugadores de Idle Champions of the Forgotten Realms. Se trata del Cozy Dark Urge Party Pack, un paquete de contenido especial que ya puede descargarse sin costo desde Epic Games Store y que estará disponible para los jugadores que visiten la tienda entre el 11 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de 2026.

Qué es el Cozy Dark Urge Party Pack

El Cozy Dark Urge Party Pack es un paquete de contenido adicional para el juego de estrategia Idle Champions of the Forgotten Realms, basado en el universo de Dungeons & Dragons.

Al descargarlo gratis desde Epic Games Store el paquete desbloquea:

Tres campeones nuevos : Valentine, King of Shadows y The Dark Urge.

14 cofres de platino de campeón para cada uno de esos personajes.

Aspecto y dote exclusivos para The Dark Urge.

Estos elementos suelen requerir compra dentro del juego, pero con esta promoción podés obtenerlos sin pagar.

Cómo descargarlo paso a paso

Para reclamar el Cozy Dark Urge Party Pack sin costo en tu cuenta de Epic Games:

Ingresá a la Epic Games Store desde el navegador o la app de escritorio. Buscá el Cozy Dark Urge Party Pack o visitá su página específica dentro de la tienda. Iniciá sesión con tu Epic ID si aún no lo hiciste. Seleccioná “Obtener” o “Get” para añadir el paquete a tu biblioteca. Una vez reclamado, el contenido quedará disponible cuando juegues Idle Champions of the Forgotten Realms.

No es necesario descargar el paquete de inmediato: basta con reclamarlo antes de que finalice la oferta festiva.

Qué tenés que saber sobre Idle Champions of the Forgotten Realms

Idle Champions of the Forgotten Realms es un juego de estrategia y gestión ambientado en el universo de Dungeons & Dragons, donde reclutás personajes icónicos y formás equipos para progresar a través de aventuras y misiones.

El juego base es gratuito y está disponible también en otras plataformas, pero muchos complementos, como campeones, cofres o mejoras estéticas, son de pago. El Cozy Dark Urge Party Pack te permite acceder a parte de ese contenido sin costo durante la promoción.

Hasta cuándo está disponible la promoción

La oferta del Cozy Dark Urge Party Pack es por tiempo limitado dentro de las Ofertas festivas de Epic Games Store, que se extienden desde el 11 de diciembre de 2025 hasta el 8 de enero de 2026. Si lo añadís a tu biblioteca antes de esa fecha, se conservará para siempre.