Cuáles fueron las aplicaciones más descargadas de Apple en 2025

El informe, publicado por la compañía en diciembre, muestra qué apps lograron mayor alcance entre usuarios de iPhone y iPad, tanto en categorías gratuitas como de pago. Lejos de las sorpresas aisladas, el ranking confirma cambios estructurales en la forma en que las personas usan sus dispositivos.

Las apps que dominaron 2025

Entre las aplicaciones más descargadas del año se destacan:

ChatGPT , que se consolidó como una de las herramientas más utilizadas gracias a la expansión del uso cotidiano de la inteligencia artificial.

Threads , la red social impulsada por Meta, que logró sostener su crecimiento y competir directamente con X.

Google, que volvió a posicionarse entre las más descargadas, reafirmando su rol central como puerta de entrada a la información.

Estas tres aplicaciones encabezaron el ranking general y reflejan una combinación clara: IA, conversación social y búsqueda de información.

Qué tendencias deja el ranking de Apple

Más allá de los primeros puestos, el listado muestra algunas claves del año:

Fuerte adopción de herramientas basadas en inteligencia artificial .

Interés sostenido por redes sociales y plataformas de interacción .

Preferencia por apps que centralizan múltiples funciones en un solo lugar.

El ranking también evidencia que, incluso en un ecosistema maduro como iOS, las novedades tecnológicas logran desplazar rápidamente a aplicaciones tradicionales si ofrecen valor práctico inmediato.

Un reflejo del uso cotidiano del iPhone

Para Apple, este tipo de rankings no solo resume números de descargas, sino que permite entender cómo evolucionan los usos del smartphone: desde el entretenimiento hasta el trabajo, el estudio y la creación de contenido.

En 2025, la App Store volvió a mostrar que las aplicaciones más exitosas son aquellas que se integran a la vida diaria, resuelven tareas concretas y se adaptan a nuevas formas de interacción digital.