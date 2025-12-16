La "piscina natural" para hacer una escapada que queda al norte de Brasil y nadie conoce

La "piscina natural" para hacer una escapada a Brasil que nadie conoce.

A medida que se acerca el verano y las temperaturas empiezan a subir, la pregunta por el destino ideal para descansar vuelve a aparecer con fuerza. Para muchos, la imagen del descanso perfecto sigue ligada a playas de arena blanca, mar turquesa y clima tropical. Sin embargo, no siempre hace falta cruzar medio mundo ni gastar una fortuna para encontrar ese escenario. En el nordeste de Brasil existe un rincón que reúne todas esas postales y que, a pesar de su belleza, todavía se mantiene lejos del radar turístico masivo.

Ubicado en el estado de Pernambuco, Tamandaré empieza a posicionarse como una de esas joyas escondidas que sorprenden a quienes llegan casi por casualidad. Su mayor ventaja es la ubicación, está a apenas 40 minutos de destinos muy codiciados como Porto de Galinhas, Maragogi y la famosa playa de Antunes. Esa cercanía lo convierte en una base ideal para recorrer la región, pero también en una alternativa mucho más tranquila para quienes buscan descanso sin multitudes.

El atractivo natural de Tamandaré

Tamandaré ofrece playas de aguas claras, arena suave y una serie de piscinas naturales que se forman gracias a los arrecifes, creando verdaderos espejos de agua transparente. Es justamente este fenómeno el que le da fama de “piscina natural”, un atractivo que recuerda a los paisajes más icónicos del Caribe, pero con un ritmo mucho más calmo y precios más accesibles.

A diferencia de otros puntos del nordeste brasileño, Tamandaré conserva una atmósfera relajada y auténtica. El pueblo es pequeño, la vida transcurre sin apuros y el entorno natural todavía se muestra casi intacto. Esa combinación resulta ideal para quienes quieren desconectar, caminar por la playa, nadar en aguas tranquilas o simplemente dejar pasar las horas frente al mar.

Entre sus imperdibles aparece Praia dos Carneiros, una de las playas más reconocidas de la región, famosa por sus arrecifes, sus piscinas naturales y su paisaje de postal. También está la playa céntrica de Tamandaré, perfecta para pasear por la costanera, probar mariscos frescos y disfrutar de bares sencillos frente al mar. Para quienes prefieren rincones más serenos, Praia das Campas, Pontal do Lira o Boca da Barra ofrecen tramos de arena menos concurridos y un contacto más directo con la naturaleza.