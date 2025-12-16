Por la timba y las materias primas, la economía creció en el tercer trimestre

El producto interno bruto (PIB) registró un crecimiento interanual del 3,3% en el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con el Informe de avance del nivel de actividad publicado hoy por el Indec. La suba estuvo impulsada principalmente por el buen desempeño de la intermediación financiera y los sectores de exportación de materias primas.

Según el organismo oficial, en términos desestacionalizados la actividad económica avanzó 0,3% respecto del segundo trimestre del año, lo que marca una moderada recuperación luego de la leve caída registrada entre abril y junio.

Por el lado de la demanda, uno de los mayores impulsos a nivel interanual provino de la formación bruta de capital fijo, que creció 10,3%, seguida por las exportaciones, con un aumento del 10,2%, mientras que el consumo privado se expandió 5,3% y el consumo público 1,7%.

No obstante, en la comparación trimestral desestacionalizada, la inversión mostró una caída del 6,0%, mientras que las exportaciones crecieron 6,4%, el consumo privado 0,2% y el consumo público, 0,5%.

En cuanto a los sectores productivos, se destacaron los fuertes incrementos en intermediación financiera, con una suba del 28,4% interanual, explotación de minas y canteras, con 10,3%, y hoteles y restaurantes, con 7,1%. En contraste, la industria manufacturera cayó 2,4%, la pesca retrocedió 20,2% y la administración pública mostró una baja del 0,6%.

Con estos resultados, el PIB acumuló un crecimiento del 5,2% en los primeros nueve meses del año, según precisó el informe oficial del Indec.

Mientras tanto, la industria sigue a pique

La utilización de la capacidad instalada de la industria volvió a retroceder en octubre y expuso la gravedad de la crisis económica que golpea al sector. Según el Indec, las empresas industriales operaron apenas al 61%, con desplomes alarmantes en textiles, plásticos y automotriz.

Con estas cifras, la industria atraviesa uno de sus momentos más delicados, con un retroceso interanual que refleja el deterioro de la actividad productiva. En octubre, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 61%, por debajo del 63% registrado en el mismo mes de 2024, y con fuertes bajas en sectores clave.

Entre los sectores más golpeados se encuentra la industria textil, que se hundió a 32,5%, una caída dramática frente al 47,8% registrado un año antes. Los motivos son contundentes: la producción de hilados de algodón cayó 34,7% interanual, mientras que tejidos y acabado textil lo hizo al 34,1% interanual.

Con apenas 42,6% de utilización, el bloque de productos de caucho y plástico también sufrió un marcado deterioro respecto de 2024: