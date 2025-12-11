El Gobierno preocupado por la inflación: frena la actividad y fija piso a la tasa

El Gobierno transmitió este jueves la idea de que la inflación se va a mantener por encima de 2% mensual más tiempo del que esperaba y decidió fijar una tasa de interés de 2,4% mensual para una colocación de deuda a junio de 2027 y absorber más pesos de los necesarios para renovar el stock de deuda, dos medidas del manual libertario antiinflacionario.

La estrategia oficial se complementó con la aceleración en la acumulación de reservas con una compra de 220 millones de dólares realizada en el mercado oficial de cambios, en lo que confirma la decisión del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo de arriar las banderas y aceptar las órdenes del Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de Estados Unidos.

La cuenta del Tesoro tiene solo 300 millones de dólares

El Banco Central también dio marcha atrás con la estrategia de eliminar los pases remunerados y en la rueda denominada SIMU está absorbiendo entre 5 billones y 7 billones de pesos diarios con estrategia de operaciones simultáneas ideadas par evitar que las entidades financieras paguen Ingresos Brutos a la Ciudad de Buenos Aires y el resto de las jurisdicciones.

El Indec confirmó este jueves la aceleración del proceso inflacionario, en línea con lo que vienen pronosticando las consultoras privadas, con un aumento del IPC de 2,5% en noviembre y el primer incremento interanual de la inflación, que se elevó a 31,4%.

Después de conocerse el dato de inflación, el Tesoro cerró la colocación de deuda en la que fijó el piso de la tasa de interés en 2,4% hasta mayo del 2027, lo que refleja el análisis oficial de una inflación que se sostendrá arriba de 2% por lo menos durante todo el próximo año.

Milei en el podio de los presidentes con más inflación

También absorbió 21,27 billones de pesos, frente a vencimientos que el mercado estimó en 13 billones de pesos, lo que significa una decisión de retirar pesos de circulación para enfriar cualquier indicio de recuperación de la actividad económica en los próximos meses.

La lectura del Gobierno de una aceleración del proceso inflacionario fue también compartida por el mercado, que optó por suscribir la mitad de la deuda en bonos atados a la inflación, una decisión que se suele tomar cuando se espera que la presión inflacionaria sea creciente y no decreciente.

En Lecap, es decir letras capitalizables con tasas fijas, el Tesoro absorbió 7,96 billones de pesos y en bonos CER, actualizados por la inflación, 10,7 billones de pesos. También absorbió 2,54 billones con tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) y 50.000 millones actualizados por el dólar oficial, lo que reflejó una caída de la expectativa de devaluación.

Economía festejó la colocación de deuda

El equipo económico de Milei y Caputo también decidió acelerar la compra de divisas en el mercado, donde aprovechó la oferta de los dólares que provienen del endeudamiento de empresas y provincias y compró un estimado de 220 millones, que se suma a los 46 millones de la víspera.

Si bien en las primeras ruedas del mes el Tesoro había vendido divisas, se estima para administrar el flujo de los dólares y crear un clima de estabilidad cambiaria con precios a la baja previo a la fracadasa licitación del Bonar AN29 que se realizó ayer y por el que pudo recaudar 910 millones de dólares a una tasa de retorno de 9,47%, el viernes pasado y el miércoles y jueves de esta semana acumuló compras por unos 300 millones de dólares,

Milei y Caputo habían decidido desoir la orden del Fondo Monetario Internacional y del Tesoro de Estados Unidos de acumular reservas internacionales pero después de la licitación de deuda se vieron obligados a reconocer el fracaso y cambiar de estrategia.

El Tesoro tiene que afrontar el pago de unos 4.000 millones de dólares de servicios de la deuda, amortización de capital y pago de intereses, de los Bonos Globales (GD, de legislación extranjera) y los Bonares (AL, de legislación local) el 9 de enero y en la cuenta que tiene en el Banco Central tenía un saldo al 9 de diciembre de 309 millones de dólares.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que apoyó a Milei financiando la venta de dólares baratos durante la campaña electoral, dejó de hacerlo por la negativa del gobierno argentino de cumplir el compromiso asumido con el FMI de acumulación de reservas.

Milei, en junio pasado, solo tiene una idea y espera acomodar la realidad

Estimando un saldo de 550 millones por compras en el mercado, más los 910 millones del bono, el Tesoro todavía necesita financiamiento por unos 2.500 millones de dólares que podrían provenir de un crédito de bancos internacionales que sería a muy corto plazo, se habla de un trimestre, y con garantía de activos reales, como las acciones que el Estado tiene en empresas públicas, en YPF o en empresas privadas a través de la ANSeS.

Por ahora los dólares que compra el Tesoro van al pago de deuda y no a reforzar las reservas internacionales, lo que hace esperar que si se mantiene la decisión de acumular divisas la demanda hará subir el precio e impedirá una baja de la inflación, como reflejó la licitación de deuda en pesos.