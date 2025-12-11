¿Por qué Verón recurre al TAS en su pelea con la AFA?

La "Bruja" fue sancionado con seis meses de inhabilitación para ejercer su cargo en el Pincha.

Hace unos días, el Tribunal de Disciplina de la AFA decidió aplicarle una fuerte sanción a Juan Sebastián Verón y otra a los jugadores de Estudiantes de La Plata después de lo que sucedió con la consagración sorpresiva de Rosario Central como el mejor de la temporada 2026. Una que contó con la entrega de un trofeo, que no había sido anunciado en el inicio del año. El presidente del conjunto platense anunció que irá al TAS para que el pleito escale y adquiera un carácter internacional.

Una de las sanciones que se repartieron después del pasillo de espalda a los jugadores del Canalla fue para el presidente del Pincha, que se encuentra inhabilitado por seis meses a ejercer un cargo deportivo. Esto le quita poder de decisión en un momento tan importante como es el mercado de pases, debido a que debe ser el encargado de aprobar la venta y la compra de determinados futbolistas. Además de otras cuestiones en las que su figura es requerida. “Son todas cosas que está claro que van direccionadas y hay un ánimo en contra de Estudiantes, que no lo hay ni lo hubo contra otro equipo”, declaró la "Bruja" en Radio con vos.

El paso de los días expone que Juan Sebastián Verón decidió que su suspensión como presidente de Estudiantes sea revisada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que se trata de una institución independiente donde la AFA no puede injerir en el resultado final del fallo que se entregará. Lo particular es que los casos pueden llegar a demorarse un tiempo en resolverse, debido a que el organismo debe recolectar las pruebas que requiera necesarias y luego el jurado pasará a un cuarto intermedio en donde tomará la mejor medida que crea correspondiente. En caso de que consideren injusto al fallo, la resolución tendrá que aplicarse con efecto inmediato.

Por otro lado, los jugadores del plantel del Pincha también fueron suspendidos por el Tribunal de Disciplina de la AFA con dos fechas de suspensión, pero se determinó que la medida sea cumplida recién en la próxima temporada. Esto es producto de que iba a dejar al equipo con una gran cantidad de ausencias difíciles de reemplazar y justo en medio de la fase de eliminación directa del Torneo Clausura.

El argumento que Juan Sebastián Verón presentará en el TAS para que su petición de eliminar la sanción que le colocaron es que se trataría de una medida arbitraria por parte de la AFA y que va en contra de la posibilidad de poder expresarse de manera libre. “En definitiva, lo hicimos y censurás la libertad de expresión de los jugadores en un lugar que es su ámbito”, había adelantado el dirigente semanas atrás después de que se conociera el castigo que recibió.

En medio de este intento por recuperar la habilitación que le permita ejercer como presidente, los hinchas de Estudiantes reclamaron en las redes sociales de que la cantidad entrada asignadas para la final con Racing en Santiago del Estero no fue equitativa. Esto es producto de que la Academia podrá llevar a más de 20 mil socios, mientras que el Pincha tiene asegurado un caudal de tickets para casi 14 mil personas. Un reclamo que desde la AFA no respondieron.