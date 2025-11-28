Verón rompió el silencio y desmintió el posteo de su esposa contra Messi tras la sanción de Tapia: "Me canso"

Verón rompió el silencio y desmintió el posteo de su esposa contra Messi

Juan Sebastián Verón habló tras la sanción de la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia tanto a él como a Estudiantes de La Plata publicada en las últimas horas, pero también desmintió el supuesto posteo de su esposa Valentina Martín contra Lionel Messi que se viralizó tras el comunicado de la entidad. El presidente del "Pincha" no se guardó nada, incluso en la previa del partido de su equipo contra Central Córdoba de Santiago del Estero por los cuartos de final del Torneo Clausura. Por supuesto, sus palabras no tardaron en trascender.

El mandamás del club no podrá ejercer funciones relacionadas al fútbol durante seis meses, varios futbolistas no podrán jugar en las primeras dos fechas del campeonato del 2026 y Santiago Núñez no vestirá la cinta de capitán por tres meses. Luego de que se conozcan estos detalles, el supuesto mensaje de la compañera de vida del exjugador de la Selección Argentina estalló en las redes. Por este motivo, en su entrevista con LN+, el propio Verón lo desmintió de manera contundente.

Verón desmintió el posteo de su esposa contra Messi y Chiqui Tapia

"Hay un montón de cuestiones alrededor de esto y entiendo que cada uno hace su trabajo y lo quiere hacer visible una situación, yo me canso de tener que desmentir y desligar este tipo de cosas. Es completamente falso, no hay nada. Va a seguir pasando y no puedo estar desmintiendo cada cosa que salga", esbozó Verón con respecto a la publicación que en las últimas horas del jueves 27 de noviembre se viralizó en las redes sociales.

A su vez, la "Brujita" aseguró que recibió mensajes de otros dirigentes que se solidarizaron con el "Pincha", pero nunca el llamado de Claudio "Chiqui" Tapia, quien sí habla con el vicepresidente de la institución, Martín Gorostegui. "Hablamos en los inicios de su gestión cuando me convocaron para armar los cuerpos técnicos de las juveniles de la Selección, fuimos los primeros en ese armado. Como yo veía cómo era el armado me alejé", lanzó el mandamás de Estudiantes de La Plata. Por otro lado, agregó que no tiene ningún tipo de aspiración de ser presidente de la Asociación del Fútbol Argentino aunque quiere un fútbol mejor.

La historia del escándalo que desmintió Verón

"El miamense, el inglés, el vendido... el que volvió, el que nos hizo más grandes, el único que tiene los huevos bien puestos, y que doy fe que pelea porque todo sea un poco mejor", comenzó escribiendo Martín, en referencia a Verón, para luego comparar al exfutbolista con el astro del seleccionado nacional. En otra historia publicada, agregó: "Es más argentino que el sorete que ganó el Mundial y que vive en Miami, amigo del gordo. ¡Fuera mafiosos del fútbol argentino! Más veronista que nunca y siempre de este lado!"

El posteo que encendió la polémica

Verón sobre Foster Gillett y las SAD en el fútbol argentino

Durante la misma entrevista, el presidente del "Pincha" contó que "hubo un proyecto para traer capitales privados pero no avanzó el acuerdo. De ahí a querer privatizar el fútbol argentino me parece que hay una enormidad en el medio y hay que entender. Difícilmente el fútbol argentino sea privado, nadie va a obligar a hacerlo. Ahora sí creo que necesita financiarse desde otro lugar que no sea sólo de vender jugadores, cuesta muchísimo para tener una política deportiva a largo plazo o competir en un torneo internacional. ¿Qué pasaría con las demás disciplinas? No va a suceder nunca. Tiene que haber una apertura, porque hay, sin dar detalles ni nombres".