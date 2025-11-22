Estallaron por Messi: hinchas del Barcelona pidieron su vuelta tras la negativa de Laporta

Hinchas del Barcelona estalalron contra Laporta pidieron la vuelta de Messi tras la negativa del presidente.

En un día especial para el Barcelona, por volver a jugar al Camp Nou tras más de dos años, los hinchas estallaron y pidieron por Lionel Messi, luego de que el presidente, Joan Laporta, le cerrara la puerta al capitán de la Selección Argentina para regresar al club.

Este sábado, el conjunto "Culé" vuelve a jugar en su estadio que se encuentra en la etapa final de remodelación para recibir al Athletic de Bilbao. A pesar de la felicidad por volver a su casa, los fanáticos se acordaron del máximo ídolo de la historia del club con el tradicional grito "Messi, Messi", en clara oposición a Laporta.

Qué había dicho Laporta sobre el posible regreso de Messi

Un día antes del duelo ante los vascos por La Liga, el presidente rechazó por ocmpleto la chance de que "Leo" vuelva a vestir la camiseta del elenco catalán. “El regreso de Leo Messi como jugador es algo simplemente irreal. Por ahora, tiene contrato con el Inter Miami. El club está construyendo un proyecto para el presente y el futuro. Es complicado, y si vives en el pasado difícilmente avanzas", había comentado en diálogo con la prensa española.

Si bien Messi renovó su contrato con Inter Miami hasta diciembre del 2028, el propio jugador manifestó su deseo de regresar algún día al Barcelona antes de retirarse, durante una visita a mediados de noviembre, cuando visitó el Camp Nou.

Cabe recordar que el rosarino se marchó del "Barca" en 2021, luego de que Laporta asumiera la presidencia y de que el flamante dirigente revelara que no podía hacer frente al nuevo contrato del argentino debido al Fair Play financiero y a los problemas económicos que enfrentaba en aquel momento la institución.

Los números de Lionel Messi en Barcelona

Su mayor récord se dio durante su larga y fructífera estadía en el Barcelona. En el club catalán Messi anotó 672 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico. Posteriormente, durante su paso por el PSG, agregó 32 goles a su cuenta personal, y más recientemente, ha acumulado 23 goles con el Inter Miami en diversas competiciones, donde esta temporada parece estar renaciendo: ya suma 10 goles en apenas 8 partidos en la MLS, a los que hay que sumarle 2 goles que convirtió en 3 partidos de la Copa de Clubes de la CONCACAF.

Analizando los torneos en detalle, Messi tiene un récord impresionante en La Liga de España con 474 goles, siendo además el segundo máximo goleador histórico de la Champions League con 129 anotaciones. Además, ha sido especialmente efectivo en enfrentamientos contra equipos como Sevilla, Atlético de Madrid y Real Madrid, demostrando su habilidad en partidos de alta presión. Sin embargo, el equipo al que mas goles le hizo es al Eibar, que ha sufrido especialmente su talento, ya que Messi ha logrado hacerles 20 goles y un promedio de casi dos goles por partido contra ellos.