Preocupación por el crecimiento de estafas virtuales en Argentina

Argentina tuvo un gran aumento de ciberataques.

La última edición del informe global de amenazas de Check Point Research confirmó lo que ya se viene sintiendo en el país: las estafas virtuales siguen creciendo y América Latina continúa como una de las regiones más riesgosas del mundo. En noviembre de 2025, las organizaciones registraron un promedio de 2003 ataques semanales, un aumento del 3% respecto a octubre y del 4% interanual. En Argentina, el panorama fue aún más complicado, con 2326 ataques semanales por organización, lo que marca un salto del 10% interanual.

A nivel regional, Latinoamérica volvió a ubicarse como la zona más atacada del planeta, con 3048 ataques semanales promedio, superando a APAC, África, Europa y Norteamérica. Este escenario se explica por el avance del ransomware y la mayor exposición generada por el uso masivo e indiscriminado de herramientas de IA Generativa (GenAI).

Los países más atacados de Latinoamérica

Colombia: 3982 ataques semanales (+36%)

México: 3394 (+16%)

Brasil: 3348 (+14%)

Argentina: 2326 (+10%)

Chile: 1891 (+2%)

La tendencia deja en claro que la región sigue siendo un blanco prioritario para actores maliciosos cada vez más sofisticados.

GenAI y filtración de datos: una amenaza silenciosa en empresas argentinas

El informe también advierte sobre un problema que crece puertas adentro de las organizaciones: el riesgo de fuga de información debido al uso acelerado de herramientas de GenAI. Según Check Point Research, 1 de cada 35 solicitudes realizadas desde redes corporativas presentó un riesgo alto de filtración, y el 87% de las empresas que usan estas plataformas quedó expuesta.

Peor aún, el 22% de las consultas incluía datos sensibles como información de clientes, código propietario, comunicaciones internas o datos personales. El uso promedio mensual alcanza las 11 herramientas de GenAI por organización, muchas sin control ni gobernanza, lo que aumenta el riesgo de brechas accidentales o accesos indebidos.

Sectores más atacados y avance del ransomware

A nivel global, educación volvió a ser el sector más afectado, con 4656 ataques semanales, seguido por gobierno y organizaciones sin fines de lucro. En Argentina, el impacto repite el mismo patrón: instituciones educativas y organismos públicos siguen entre los principales objetivos, junto con manufactura y consumo masivo.

El ransomware continúa como la amenaza más dañina, con 727 incidentes globales en noviembre, un aumento del 22% interanual. Norteamérica concentró el 55% de los casos, seguida por Europa, APAC y Latinoamérica. Los grupos Qilin, Clop y Akira fueron los más activos del mes.