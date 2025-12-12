Habló el mozo que le salvó la vida a Joaquín Levinton y reveló cómo lo encontró al cantante: "Estaba aceleradísimo"

Joaquín Levinton se encuentra estable.

La salud de Joaquín Levinton generó una fuerte preocupación luego de que se conociera que el cantante sufrió un infarto de miocardio mientras se encontraba en un bar del barrio porteño de Palermo. El líder de Turf fue trasladado de urgencia, internado en terapia intensiva y sometido a la colocación de un stent, aunque afortunadamente su evolución es favorable y no corre riesgo de vida.

El episodio ocurrió cuando el cantante comenzó a sentirse mal en el local gastronómico. Según trascendió, el artista manifestó un fuerte dolor en el pecho y un malestar general que encendió rápidamente las alarmas. En ese momento, la intervención de un mozo fue clave para evitar un desenlace trágico.

El mozo que le salvó la vida

Ricardo, el empleado del bar que asistió al músico, contó cómo vivió ese momento crítico en el programa de Carmen Barbieri. Con serenidad, explicó que desde el primer instante notó que la situación era grave y decidió no dejarlo solo. “Yo no lo iba a dejar que se vaya. Le di un vaso de agua y le avisé que no lo iba a dejar”, relató.

Según su testimonio, Levinton permaneció consciente en todo momento, aunque su estado era alarmante. “Siempre estuvo consciente. Traspiraba muchísimo por la presión alta y le empezaba a apretar el pecho”, detalló Ricardo, quien además tiene conocimientos básicos de primeros auxilios.

El mozo explicó que llevaba un estetoscopio en su bolso y decidió usarlo para evaluar la situación. “Ahí voy a mi bolso, agarro el estetoscopio, le tomo el pulso y estaba aceleradísimo. Le escucho el corazón y volaba”, contó, dando una clara dimensión del cuadro que atravesaba el cantante.

Ante ese panorama, no dudó en pedir ayuda médica inmediata. “Llamé al SAME porque va a tener un infarto en cualquier momento”, recordó. La ambulancia llegó rápidamente y trasladó a Levinton, permitiendo que recibiera atención médica a tiempo.

¿Cómo se encuentra actualmente Joaquín Levinton?

Gracias a la rápida intervención y al accionar del SAME, Joaquín Levinton fue atendido de urgencia, intervenido con éxito y permanece en recuperación. El episodio dejó en evidencia la importancia de reconocer los síntomas a tiempo y actuar sin demora.

El gesto de Ricardo fue fundamental y su testimonio puso en primer plano un acto de humanidad que terminó salvándole la vida a uno de los músicos más queridos del rock nacional.