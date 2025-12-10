El gobierno nacional anunció este miércoles que subastarán una Ferrari 430 que formaba parte de una causa de narcotráfico y lavado de activos. La acción forma parte de la política de Estado de Javier Milei de poner a la venta los bienes decomisado por la Justicia.

Los interesados deberán dejar una reserva en forma de garantía de u$s 5468, lo que equivale al 3% del precio de base de subasta del vehículo. Solo podrán participar quienes cumplan con los requisitos y en caso de adjudicarse el rodado, la garantía será devuelta a cada uno de los ofertantes.

Características de la Ferrari narco que subastarán en 2026

La subasta del vehículo de lujo se realizará a inicios del 2026. Cuenta con apenas 16.855 kilómetros y techo descapotable. El modelo 430 tiene dos puertas, es biplaza y se fabricó sólo entre 2004 y 2009. La unidad a vender corresponde al año 2006.

Según estimó el Gobierno, el precio será de u$s 182.277. "Cumpliendo la ley y respetando la normativa urbana, el Estado deja atrás décadas de desuso y despilfarro: los activos improductivos deben volver a generar valor. Con estas operaciones, la gestión ya acumula u$s 321.915.200 en ventas absolutamente transparentes", publicó en su cuenta de X el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Tras dar las especificaciones de la Ferrari que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) pondrá a subasta, Adorni afirmó que "nada de lo que deba estar en manos del privado permanecerá en manos del Estado".

Cómo participar de la subasta

La subasta se realizará a través del sitio SUBAST.AR, al igual que todas las que lleva adelante la AABE, por medio del Sistema Electrónico de Contrataciones denominado COMPR.AR, el próximo 3 de febrero a las 14 horas.

El vehículo estará disponible para ser exhibido a personas interesadas en participar de la subasta para que verifiquen el estado del mismo antes de hacer la oferta. Podrán verlo los lunes, de 13 a 15, y miércoles y viernes, de 9:30 a 11:30 horas. Deben hacer una reserva previa. Además, si lo desean pueden concurrir con profesionales o técnicos especializados.

Cómo será la subasta y quiénes pueden participar

Las presentaciones para participar se deberán realizar por medio de la plataforma SUBAST.AR (comprar.gob.ar), a través de los formularios electrónicos disponibles para ello y cumpliendo con la vinculación de todos los requisitos establecidos en el pliego publicado por el Gobierno en su página web.

Según la normativa, pueden participar todas las personas físicas o jurídicas actuando por sí o como fiduciarias de fideicomisos existentes a la fecha de presentación para participar de la subasta que tengan capacidad para asumir los derechos y obligaciones emergentes y que no se encuentren sujetas a ningún tipo de inhabilitación o restricción para contratar con el Estado Nacional y hayan cumplido con todos los requisitos.