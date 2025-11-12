Hamilton y Leclerc no sumaron puntos en Interlagos.

El GP de Brasil fue un verdadero calvario para Ferrari este domingo, con el doble abandono que tuvo como consecuencia inmediata que el equipo pierda el segundo lugar en la tabla de constructores. Tras el relanzamiento tras el retiro del Sauber de Gabriel Bortoleto, Oscar Piastri produjo un incidente que ocasionó el abandono de Charles Leclerc, mientras que un error propio condicionó la carrera de Lewis Hamilton desde el inicio.

En la largada, el piloto británico intentó rebasar a Franco Colapinto y lo chocó en el neumático trasero derecho, lo que produjo que se rompa el alerón delantero del SF-25 y dejó con daños al monoplaza, que finalmente fue retirado de la pista en la vuelta 39. Como consecuencia de esto, Ferrari perdió terreno no solo con Mercedes, sino también con Red Bull y cayó al cuarto lugar del campeonato de la Fórmula 1, una situación que no gustó nada en la mesa directiva de la firma.

Tal es así que John Elkann, presidente de Ferrari, realizó una fuerte crítica contra la dupla de la escudería, que no logró ni una victoria en lo que va de la temporada. “Si nos fijamos en nuestros ingenieros, el coche mejoró indudablemente. Si nos fijamos en el resto, no está a la altura. Tenemos pilotos que necesitan concentrarse más y hablar menos”, afirmó durante un acto del Comité Olímpico Italiano.

En este contexto, el ejecutivo manifestó que el resultado en Interlagos fue “una gran decepción” y que los mecánicos e ingenieros están haciendo un trabajo brillante que no se ve reflejado en la pista. En lo que va de la temporada, Leclerc tuvo una mayor consistencia, con un total de siete podios, mientras que Hamilton quedó debiendo, ya que su mejor resultado fue el triunfo en la sprint de Shanghái que no alcanza para cubrir la falta de podios.

Para Elkann, obtener el subcampeonato de la F1 se traduce en una importante fuente de ingresos para el equipo de Maranello, motivo por el que envió un llamado de atención al monegasco y al británico de cara a las últimas tres fechas del calendario. “Aún quedan carreras importantes por delante y terminar segundos en el Mundial de Constructores no es imposible”, destacó el empresario italo-estadounidense.

Leclerc está quinto con 214 puntos y Hamilton sexto con 148.

La situación de Ferrari en la tabla

Ferrari había llegado al GP de Brasil con un punto de ventaja sobre Mercedes, pero el doble abandono le costó caro al equipo italiano, que cayó al cuarto lugar con 362 unidades. Por delante del “Cavallino Rampante”, Red Bull está tercero con 366 puntos, mientras que Mercedes ahora es segundo con 398, una diferencia de 36 unidades cuando quedan solamente tres fechas y un total de 144 puntos disponibles para cada escudería.