Lewis Hamilton apuntó contra Franco Colapinto por el incidente en el GP de Brasil: “Se movió”

Colapinto no vio afectada su carrera por Hamilton.

El Gran Premio de Brasil tuvo un inicio arrollador este fin de semana en el marco de la vigesimoprimera fecha de la Fórmula 1, en la que Lando Norris ya había ganado la carrera sprint del sábado. Durante la tarde de este domingo, la largada de la carrera principal tuvo de todo en Interlagos, con el abandono del local Gabriel Bortoleto y el incidente entre Franco Colapinto y Lewis Hamilton, que se quedó en cero en la visita al Autódromo José Carlos Pace.

Instantes después de la largada, el piloto británico intentó rebasar al argentino, que había aprovechado un hueco para ponerse por delante, pero terminó chocando al A525, que afortunadamente no sufrió daños. De hecho, el pilarense reconoció minutos después de finalizado el GP de Brasil que ni siquiera se movió por el contacto con el SF-25, que, por su parte, perdió el alerón delantero, lo que lo forzó a un temprano ingreso a boxes.

Además, el siete veces campeón del mundo recibió una sanción de cinco segundos por el accidente, lo que se sumó a otros cinco segundos por otro incidente con Carlos Sainz. Justamente sobre el encontronazo con el piloto de Alpine habló Hamilton, que en diálogo con la prensa en la zona mixta relató qué fue lo que sucedió en esa primera vuelta y apuntó directamente contra Franco por haberse movido de manera inesperada.

“Él cometió un error en la última curva, así que entonces tuve un buen rebufo y, cuando empecé a cambiar de línea, sentí que él se movió al mismo tiempo y lo toqué”, remarcó el inglés. Además, Hamilton también advirtió que el monoplaza no quedó bien después del choque, incluso a pesar de haber cambiado el alerón delantero, lo que se vio reflejado en su bajo rendimiento y posterior abandono en la vuelta 39.

Cabe mencionar que Ferrari tuvo un domingo para el olvido en el GP de Brasil, ya que no solamente sufrió el abandono de Hamilton, sino también de Charles Leclerc. El monegasco había clasificado en el tercer lugar y se disponía a buscar ganar alguna posición en el relanzamiento de la sexta vuelta cuando se quedó afuera de la carrera tras el accidente que produjo Oscar Piastri y que derivó en la rotura de la suspensión delantera del coche rojo.

Ferrari perdió el segundo lugar en Constructores.

Las carreras que le quedan a Colapinto en la temporada

Con la renovación de su contrato ya confirmada, Franco Colapinto debe tratar de terminar la temporada de la mejor manera posible en las últimas tres fechas del año. A continuación, las próximas carreras que tendrá el argentino en la actual edición de la Fórmula 1: