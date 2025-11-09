Colapinto no quedó contento con la carrera en Brasil.

A pesar de haber sido el escenario de su renovación con Alpine para competir en la próxima temporada de la Fórmula 1, Franco Colapinto no tuvo un buen pase por el Autódromo José Carlos Pace. Este sábado, el pilarense se accidentó en la carrera sprint, mientras que por la tarde no pudo pasar el primer recorte en la clasificación, lo que lo marginó al decimosexto lugar de la grilla de partida del Gran Premio de Brasil.

Este domingo, el piloto argentino inició la carrera con neumáticos medios y fue chocado por detrás por Lewis Hamilton en la largada, aunque afortunadamente no sufrió daños que le impidan continuar con la carrera. Ahora bien, Colapinto cruzó la línea de meta en el decimoquinto lugar delante de Lance Stroll, un puesto por delante de su posición de salida, aunque con una sensación amarga por no haber aprovechado los tres abandonos.

De hecho, el pilarense fue consultado sobre lo que rescató del fin de semana en Interlagos y su irónica respuesta dejó en claro que solo disfrutó fuera de las pistas. “Eh, el público, creo, los fans que estuvieron ahí bancando mucho, y el contrato. No mucho más para sacar”, afirmó Franco, que este viernes fue anunciado como compañero de Pierre Gasly para la siguiente edición del campeonato del mundo, en la que Alpine usará los motores de Mercedes.

En lo relacionado con la carrera, Colapinto remarcó que tenía poco agarre, lo que perjudicó su performance en el trazado paulista. “No fue un buen finde, obviamente no estoy muy contento. La carrera resultó larga, sin mucho ritmo, con un balance muy malo. No teníamos grip y eso complicó todo”, agregó “Fran”, que también cuestionó las decisiones del equipo de Enstone en cuanto a la elección de neumáticos.

“Hicimos una estrategia muy parecida a los que teníamos adelante, nada diferente, y eso nos dejó en la misma posición de siempre. Podríamos haber intentado algo más arriesgado, pero el auto tampoco tenía buena degradación para hacer una sola parada”, detalló el argentino. Al respecto, reveló que el A525 no respondió bien con las gomas blandas, pero su mejor versión la pudo sacar con los neumáticos medios, una tendencia que se replicó en otros equipos.

El argentino sigue sin sumar puntos en la temporada.

¿Qué dijo Franco del toque con Hamilton?

Uno de los temas sobre los que habló Franco tras la carrera fue sobre el impacto que recibió por el choque con Lewis Hamilton, quien se llevó la peor parte, ya que se le rompió el alerón delantero y perdió mucho tiempo en boxes, además de un par de sanciones por generar incidentes. “Me tocó con el alerón en la rueda atrás. Lo vi por el espejo, pero ni me moví”, señaló Colapinto, que continuó sin inconvenientes su carrera.