El Banco Central de la Argentina activó el swap de monedas con Estados Unidos, según confirmó el Tesoro del país del norte. Con escasa transparencia, el gobierno de Javier Milei y la gestión económica del ministro de Economía, Luis Caputo, vuelven a exhibir la necesidad de reservas para sostener el valor del dólar.

"De conformidad al ESA (Acuerdo de Estabilización Monetaria, por sus siglas en inglés), en octubre de 2025 el Tesoro de los Estados Unidos, actuando a través del ESF (Fondo de Estabilización de Cambios), y el BCRA (Banco Central de Argentina) ejecutó la transacción del swap por lo cual este cambió pesos por U$S 2,5 billones", señaló el texto del Tesoro estadounidense.

En la hoja de balances del ESF del Tesoro de Estados Unidos se puede registrar que el swap de monedas con Argentina asciende a 2,541,240,955.36 dólares. La escasa información brindada por Milei, Caputo y el Banco Central que conduce Santiago Bausilli daban lugar a las especulaciones del mercado, que estimaban que el cambio de monedas ascendía a 2.700 millones de dólares.

Semanas atrás, el titular del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, había confirmado que "se utilizó una pequeña cantidad" del intercambio de monedas que se cerró en octubre pasado. "Obtuvimos ganancias con ello", acotó Bessent. De este modo confirmó, como se presumía, que el uso del swap genera intereses que Argentina debe afrontar.

El swap de monedas entre el BCRA y el Tesoro de Estados Unidos

El 20 de octubre pasado, el Gobierno anunció oficialmente el swap de monedas entre el Banco Central (BCRA) y el Tesoro de Estados Unidos, por un total de 20.000 millones de dólares, y explicó que servirá para la "estabilización cambiaria" y que podrá ser activado para usos específicos, como el descenso de la inflación, el control del tipo de cambio y la intervención en la compra-venta de bonos.

"El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anuncia la suscripción de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por un monto de hasta USD 20.000 millones", anunció la entidad monetaria entonces en un comunicado oficial.

El organismo que dirige Santiago Bausili agregó que "el objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible".

"El acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes. Estas operaciones permitirán al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales, en línea con las funciones de regulación establecidas en su Carta Orgánica", agregó el BCRA.

Y cerró: "Este acuerdo forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales".