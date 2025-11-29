Resolución 181 de la ONU: ¿Qué estableció y qué significó para Israel y Palestina?

Cada 29 de noviembre se celebra el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino en conmemoración de la fecha en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Resolución 181 que proponía la partición de Palestina en dos Estados: uno árabe y uno judío. Por qué la norma es clave para entender el conflicto de Medio Oriente.

La Resolución 181 estableció el recordado "Plan de Partición” para el territorio entonces conocido como Palestina, que estaba bajo mandato británico. El 29 de noviembre de 1947 durante una Asamblea General de la ONU, los países miembros votaron el proyecto. La resolución tuvo 33 votos a favor -entre ellos los de Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia-, 13 votos en contra -los de los Estados árabes- y diez abstenciones -entre ellas la de Reino Unido-. La votación no duró más de tres minutos.

La idea central fue dividir la Palestina del mandato británico en dos Estados independientes: uno judío y otro árabe. Además, establecer un régimen internacional especial para la ciudad de Jerusalén.

La Resolución 181 de la ONU fue clave para que Israel se convirtiera en un estado

En detalle, Palestina fue dividida en tres entidades que se independizarían el 1 de agosto de 1948: Galilea Occidental, la Franja de Gaza y Cisjordania. Mientras que la comunidad judía obtuvo el norte de Galilea, la costa central entre Haifa y Tel Aviv, y todo el desierto del Néguev. Al tiempo que Jerusalén quedaba aparte, bajo administración internacional como “corpus separatum”. A pesar de que allí vivían más de 1.300.000 árabes y unos 600.000 judíos, la comunidad judía recibió el 54% del territorio.

El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó el Estado de Israel, pero el Estado palestino independiente nunca llegó a existir. Al día siguiente de la proclamación de la independencia israelí, los países árabes lanzaron una ofensiva militar para impedir la partición, lo que dio inicio al primer conflicto. La guerra terminó con un resultado muy diferente al mapa votado por la ONU: Israel pasó a controlar el 78% del territorio de Palestina y alrededor de 760.000 palestinos fueron expulsados o tuvieron que huir de sus hogares.

Así fue el inicio del drama humanitario y político que persiste hasta hoy, mientras que la idea de la administración internacional de Jerusalén o la creación paralela de un Estado árabe palestino nunca lograron realizarse.

¿Por qué se conmemora la fecha del 29 de noviembre?

En 1977, 30 años después de la Resolución 181, se estableció que cada 29 de noviembre se recordara esa fecha histórica con un día de solidaridad. El objetivo es mantener la atención internacional sobre la lucha de Palestina por los derechos al territorio y la soberanía. Además, recordar las promesas de 1947 que nunca se cumplieron.