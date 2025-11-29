Solo 2 ingredientes: así podés limpiar las manchas de tuco de la ropa con este simple truco de limpieza.

Existe un truco de limpieza muy sencillo para quitar las manchas de tuco de la ropa. Es muy común que a la hora de comer pastas sin querer se manchen las prendas. Afortunadamente, este truco es muy sencillo de aplicar y solamente vas a necesitar dos ingredientes.

Los ingredientes necesarios son jabón líquido y vinagre blanco. Gracias a sus propiedades, el vinagre blanco es un excelente aliado natural para quitar las manchas difíciles de remover. También vas a necesitar un cepillo de cerdas suaves que puede ser un cepillo de dientes viejo.

Cómo quitar las manchas de tuco de la ropa

Ingredientes

Jabón líquido.

Vinagre blanco.

Cepillo de dientes viejo.

Paso a paso

Agarrá la prenda que tengas manchada de tuco y tirale un chorrito de jabón líquido. Sumá ahí mismo unas gotitas de vinagre blanco. Cepillá suavemente y luego con más fuerza y rapidez hasta que veas que la mancha se va borrando. Podés ir agregando más jabón líquido y vinagre si lo ves necesario y seguir cepillando. Lavá como lo harías normalmente. ¡Listo! Repetí este proceso si no se quitó del todo.

Por qué el vinagre blanco es bueno para quitar manchas

El vinagre blanco es un limpiador natural muy poderoso. Funciona tan bien porque tiene ácido acético, que ayuda a aflojar la grasa y los pigmentos que se meten en la tela cuando algo se mancha. Ese nivel de acidez es justo el que se necesita para despegar la suciedad sin arruinar la prenda.

Además, neutraliza olores que suelen quedar después de las manchas de comida. Otra cosa buena es que actúa como un desinfectante suave. Cuando penetra en las fibras, levanta restos orgánicos y deja la tela más limpia y suave.

También ayuda a que los colores no se apaguen con los lavados. Por eso, cuando lo combinás con un poco de jabón líquido, hace mucho más fácil sacar hasta las manchas más difíciles. Es importante que el jabón sea líquido y no en barra, ya que no se disuelve tan bien en el agua.