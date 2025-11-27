¿Se te tiñó la ropa blanca al lavarla? El truco de limpieza más simple para dejarla como nueva.

Existe un truco de limpieza muy sencillo de hacer en casa para blanquear la ropa blanca en pocos minutos. Es muy común que a la hora de lavar las prendas de color blanco se destiñan al mezclarse con otras o se vuelvan amarillentas.

Afortunadamente, existe una solución muy sencilla para recuperar su blancura rápido. Este truco de limpieza fue compartido por la influencer Chica Limpieza, quien se encarga de compartir diferentes secretos de limpieza en su cuenta de Instagram (@chica_limpieza).

Cómo limpiar la ropa blanca que se tiñó al lavar

Para este truco, solamente vas a necesitar tu prenda blanca teñida, una esponja, una media, jabón y bicarbonato de sodio. "Pon la esponja en una media, añade espuma de jabón y un poco de bicarbonato. Disuélvelo con agua a ochenta grados", explica la influencer.

En caso de camisetas teñidas, se deben sumergir directamente en el agua, que debe cubrir completamente la prenda. "Déjala en remojo veinte minutos. Mira, el color ya volvió. Si la mancha es grave, repite el proceso", indica. Este resultado se debe al poder blanqueador del jabón con el bicarbonato de sodio.

En caso de que hayas manchado tu prenda con tinta o marcador, se debe verter alcohol en la mezcla. "El trozo ya se descompone. Agrega detergente líquido y frótalo bien. Enjuaga con agua tibia y lava normal. ¿Ves? El trazo desapareció", muestra la instagrammer.

Cómo limpiar zapatillas blancas

Para limpiar zapatillas blancas, el proceso es similar pero con otros ingredientes. "Disuelve una pastilla de permanganato en agua caliente. Sumerge las zapatillas amarillentas por diez minutos. La mancha amarilla empieza a notarse", señala.

Además, vas a necesitar vitamina C: "Disuelve cinco a nueve tabletas de vitamina C en agua caliente. Debe disolverse bien para funcionar. Vierte el agua con vitamina C en la mezcla. El color regresa al instante. Sirve también para quitar olor y amarillo".