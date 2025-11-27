Entradas The Hives en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en Vorterix

The Hives regresará a Buenos Aires con un show íntimo en Vorterix, una fecha que vuelve a posicionar a la banda como uno de los actos de rock más energéticos del momento

El anuncio de The Hives generó gran expectativa entre los seguidores del rock internacional. La presentación en Vorterix promete una experiencia explosiva, mientras crece el interés por las entradas para The Hives y por todos los detalles del regreso de The Hives en Argentina, uno de los shows más esperados de la temporada.

The Hives en Argentina: el regreso más esperado del rock

La banda sueca confirmó una fecha exclusiva en Buenos Aires que reafirma su conexión con el público local. Considerada una de las agrupaciones más electrizantes de las últimas décadas, The Hives ofrecerá un concierto especial en formato íntimo, un escenario ideal para revivir la energía que la caracteriza desde sus inicios en 1993.

Reconocidos por su estética en blanco y negro y un despliegue escénico intenso, continúan marcando presencia global gracias a una trayectoria que incluye giras junto a AC/DC, Arctic Monkeys, Foo Fighters y The Rolling Stones. Su retorno a la ciudad se enmarca en la presentación de su álbum más reciente, The Hives Forever, Forever The Hives, producido por Pelle Gunnerfeldt y con la participación de Mike D, de Beastie Boys.

Cuándo tocan The Hives en Vorterix y qué se sabe del show

El show en el Teatro Vorterix está programado para el 31 de enero, fecha que se convierte en una de las más destacadas del calendario musical 2026. Será un encuentro íntimo y exclusivo, previo a su participación como invitados especiales de My Chemical Romance el 1 de febrero en el Estadio Huracán, evento que ya agotó sus localidades.

La presentación en Vorterix permitirá disfrutar de canciones nuevas y clásicos que consolidaron su reputación como una de las bandas más potentes del rock actual. El nuevo disco -grabado en el estudio de Benny Andersson, de ABBA- reúne composiciones filosas y cargadas de adrenalina, diseñadas para sonar con fuerza tanto en grandes escenarios como en salas más reducidas.

Precios y disponibilidad de las entradas para The Hives en Vorterix

Las entradas para The Hives se pondrán a la venta en modalidad de venta general el 4 de diciembre a las 12:00, a través del sitio Livepass. Los precios parten desde los 85 mil pesos, una cifra que refleja el carácter exclusivo del concierto y la demanda que genera cada visita del grupo.

La presentación en un teatro de capacidad limitada incrementa el interés de los seguidores que buscan asegurarse un lugar. Debido a la trayectoria de la banda y al reciente lanzamiento del nuevo álbum, se prevé una alta demanda desde el inicio de la venta.

La agrupación sueca continúa destacándose por su estética en blanco y negro y una puesta en escena de alto voltaje que marca su identidad desde los años noventa

Un repaso por el impacto global de The Hives

Desde su formación a principios de los años noventa, The Hives se consolidaron como una fuerza imparable del rock. Su combinación de actitud, precisión y sentido del humor les otorgó un lugar destacado en la escena mundial. Con millones de discos vendidos y numerosos premios internacionales, continúan demostrando una vigencia creativa única.

A lo largo de su carrera, la banda mantuvo la esencia que la distingue: canciones intensas, espíritu punk y una puesta en escena que se convirtió en sello propio. El nuevo álbum reafirma esa identidad con tracks que suenan listos para estallar en vivo, y su show en Buenos Aires promete reflejar esa potencia.

El regreso de The Hives en Argentina confirma una vez más el vínculo histórico entre la banda sueca y el público local. La fecha en Vorterix se posiciona como una de las experiencias musicales imperdibles de 2026, con un show que combinará nuevos lanzamientos, clásicos y la energía arrolladora que caracteriza a la agrupación.