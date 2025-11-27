A qué hora llueve en Santa Fe y Rosario: el pronóstico del tiempo hoy, jueves 27 de noviembre de 2025

El pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para las ciudades de Santa Fe y Rosario muestra un jueves 27 de noviembre de transición: temperaturas todavía veraniegas durante la mañana y la tarde, pero con aumento de la nubosidad y chances de precipitaciones que se intensifican hacia la noche.

En consecuencia, el alivio del calor podría llegar acompañado de chaparrones y tormentas aisladas en el final de la jornada.

Si bien las máximas esperadas son parecidas en ambas ciudades (alrededor de 31°), la diferencia clave está en el momento de mayor riesgo de lluvia: la probabilidad aumenta desde la tarde hacia la noche, con rachas de viento sostenidas que pueden potenciar la sensación térmica y complicar el tránsito.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este jueves: ¿a qué hora llueve?

La ciudad de la bandera mantiene bajas chances de lluvia durante la mañana (probabilidad 0–10%). La probabilidad empieza a crecer desde la tarde y alcanza su pico entre la tarde-noche y la noche, con un rango estimado de 10–40%.

Si tenés eventos o salidas, lo más prudente es considerar riesgo de chaparrones o tormentas desde las 15 en adelante, con atención especial entre 18 y la medianoche, cuando las lluvias y la inestabilidad son más probables.

Pronóstico de Santa Fe.

Además, el pronóstico indica vientos con intensidad moderada (se registran valores que rondan 42–50 km/h en ráfagas en ciertos momentos), lo que puede desatar lluvia más intensa en forma puntual.

Una recomendación a tener en cuenta es llevar paraguas plegable si salís después del mediodía y evitar el estacionamiento bajo árboles en la noche por las ráfagas previstas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este jueves: ¿cuándo arranca a llover?

En la capital provincial el patrón es parecido: mañana estable con mínimas agradables, tarde con aumento de nubosidad y probabilidad de precipitación que crece hacia la noche. El pronóstico del SMN puntualiza 0–10% en la mañana y un aumento a 10–40% entre la tarde y la noche. En ese sentido, las lluvias más probables llegarían a partir de las 15, con mayor frecuencia e intensidad durante el tramo entre las 18 y 23:59.

Pronóstico de Rosario.

La presencia de vientos entre 13 y 22 km/h (y ráfagas más fuertes en momentos puntuales) puede favorecer la formación de chubascos localizados. Por ese motivo, es deseable programar actividades al aire libre para la mañana o primeras horas de la tarde y dejar para la noche con planes de resguardo por si se desata una tormenta.