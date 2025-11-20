Suspensión del acopio de pescado para exportación: sin acuerdo, pescadores y el Gobierno pasaron a un cuarto intermedio

En medio del conflicto entre los pescadores y el gobierno de Maximiliano Pullaro tras la resolución que suspende hasta el 1 de octubre de 2026 la exportación de pescado capturado en aguas santafesinas, representantes del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial se reunieron con trabajadores del río para intentar destrabar la situación. Luego de casi dos horas, las partes no lograron llegar a un acuerdo y definieron pasar a un cuarto intermedio para continuar las conversaciones.

Luego del encuentro, funcionarios de la cartera ambiental brindaron una actualización de las gestiones realizadas en base a las preocupaciones y propuestas que expresaron los pescadores en la reunión anterior: por ejemplo, trabajar junto a Entre Ríos con el fin de definir medidas conjuntas, como establecer cupos mínimos de exportación.

“Estamos evaluando distintas alternativas, estamos en diálogo con Entre Ríos y de forma articulada con las cooperativas de pescadores y frigoríficos para encontrar la mejor solución posible que tenga como eje el cuidado del recurso ictícola”, expresó al término del encuentro, el director de Fauna y Pesca de Santa Fe, Franco Ponce de León.

Asimismo, Ponce de León explicó que son distintas y variadas las alternativas que se evalúan, las cuales surgen del proceso de debate que tiene como objetivo principal el cuidado de los recursos naturales. En tanto, el funcionario llevó tranquilidad al recordar que la medida anunciada no entrará en vigencia hasta los primeros días de diciembre y que, hoy por hoy, continúa todo igual, "sin ningún tipo de esquema de veda".

Por su parte, Jesús Pérez, representante de los pescadores, explicó que se plantearon varios temas durante el encuentro, incluida la metodología del reclamo, en medio de los cortes intermitentes de rutas que realizaron durante las últimas semanas. "Nos pidieron un cuarto intermedio hasta el miércoles, nosotros presentamos la nueva propuesta que es tumbar la resolución que va a entrar en vigencia el 3 de diciembre con la condición de que vamos a ceder un día de pesca y reducir los cupos de exportación", explicó. Las partes se volverán a reencontrar el próximo miércoles 26 de noviembre, en horario a confirmar.

Pescadores cortaron la ruta 168 y piden ser convocados por el gobierno de Santa Fe. (Foto: @RTSmedios)

Suspenden por un año la exportación de pescado en Santa Fe: cuáles son las razones de la medida

La disposición surge de una resolución conjunta de los Ministerios de Ambiente y Cambio Climático y de Desarrollo Productivo de la provincia. El Gobierno provincial argumenta que el nivel de explotación del recurso pesquero se incrementó en los últimos años debido a la apertura de mercados internacionales, lo que agrava la presión sobre las especies nativas. Por eso, esta nueva medida se enmarca dentro de una política de manejo sustentable de los recursos naturales y apunta a garantizar la recuperación de las poblaciones ictícolas del Paraná y sus afluentes.

Los estudios biológicos del Paraná arrojan un “empobrecimiento” de variedad de peces y una caída en cantidad y talla del sábalo. Esa especie es la base de todas y explica la mayoría de la biomasa y de la exportación de pescado argentino. La última reproducción exitosa fue en 2015/2016. Con esos estudios, especialistas reclamaron medidas de protección antes de llegar a una situación de “colapso”.

Estas últimas dos limitaciones a la pesca y la exportación se basan en esos informes técnicos elaborados por organismos de investigación oficiales. Esos estudios, cita la resolución en sus fundamentos, “concluyen que la situación del recurso íctico no ha evidenciado mejoras significativas desde la implementación de las medidas restrictivas adoptadas con anterioridad producto de los bajos niveles hidrométricos de los últimos años”.

Según detalló el medio Rosario3, la medida también se refiere a la sobrepesca: “El nivel de explotación del recurso pesquero en el río Paraná se ha incrementado sustancialmente en los últimos años, como consecuencia de la apertura de mercados internacionales”.

Una particularidad adicional de los argumentos es que cita la nueva Constitución provincial "reformada y vigente". En particular, reconoce en el artículo 33 el derecho a “gozar de un ambiente sano, equilibrado, sostenible y apto para el desarrollo humano y el deber de cuidarlo y protegerlo con enfoque intergeneracional y colaborar con la acción climática".