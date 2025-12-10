Chau jugos comprados: receta de jugo tropical de sandía, melón y limón, fresco y bien hidratante para el verano.

Existe un jugo tropical de sandía, melón y limón que podés preparar en casa muy fácilmente, ideal para estos días de calor. Si te cansaste de los jugos comprados industrializados y querés beber algo más natural y saludable en verano, esta receta te va a encantar.

Se prepara a base de sandía y melón, las dos frutas más refrescantes para consumir en verano, ya que tienen un alto contenido de agua. Juntas forman una mezcla exquisita, que se potencia todavía más con el toque ácido del limón.

Receta de jugo de sandía melón y limón

Ingredientes

Sandía (cantidad necesaria)

Melón (cantidad necesaria)

Jugo de 1 limón

Opcional: endulzante que te guste, puede ser azúcar, edulcorante, miel o lo que quieras

Preparación

Lavar muy bien la sandía y el melón. Quitarle la cáscara y cortarla en trozos pequeños. La cantidad de melón y sandía que le pongas va a depender de qué fruta querés que se sienta más en tu jugo. Llevar la fruta a una licuadora y agregarle el jugo de 1 limón. No es necesario que agregues agua, ya que estas frutas tienen un alto contenido de agua. ¡Listo! Podés consumirlo así, añadirle el endulzante de tu gusto, llevarlo a la heladera un rato o ponerle hielos.

Por qué este jugo es ideal para mantenerse hidratado

El melón y la sandía se consideran frutas ricas en electrolitos, ya que contienen mucho potasio, un mineral clave para mantener el equilibrio de líquidos, la función muscular y la presión arterial.

Además aportan magnesio y pequeñas cantidades de calcio y sodio, lo que las convierten en frutas ideales para prevenir la deshidratación. Como tienen un gran porcentaje de agua, estos electrolitos se absorben fácilmente y ayudan a reponer lo que se pierde con el calor o el ejercicio.