Disneyland, el famoso parque temático, llega por primera vez a Sudamérica con una propuesta especial e innovadora de acceso gratuito. Desde hace más de 70 años, grandes y chicos sueñan con conocer al ratón Mickey y a tantos de películas icónicas.

Para celebrar la Navidad, en la ciudad de Curitiba (Brasil) se instaló un parque especial que funcionará hasta el 23 de diciembre. Para llevarlo adelante, se transformó el Parque Barigüi en una experiencia festiva para toda la familia.

El complejo ocupa unos 78.000 metros cuadrados e incluye un circuito de esculturas, luces, espacios decorados para tomarse fotos, un gran árbol navideño de 35 metros y una figura gigante de 6 metros de altura de Mickey Mouse.

Cómo es el parque navideño de Disney en Brasil

El parque ofrece cine al aire libre llamado Disney+ Open Air, con funciones diarias de películas clásicas de Disney. Para quienes buscan una experiencia más completa, habrá espectáculos pagos, como el show central Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable que tendrá a más de 30 artistas en escena, música original, efectos especiales y un montaje pensado para toda la familia. Las funciones se realizarán entre el 16 y el 23 de diciembre en un centro de eventos contiguo.

¿Cómo acceder al parque temático?

Se recomienda hacer una reservación previa dada su alta demanda, lo mismo para ingresar al cine al aire libre. Para los espectáculos pagos, las entradas se consiguen online (a través de la plataforma oficial de venta) y muchas fechas se agotaron rápidamente.

Además, los turistas podrán aprovechar para recorrer la ciudad de Curitiba, que tiene una larga trayectoria en eventos navideños, una infraestructura adecuada y el reconocimiento como uno de los principales centros culturales del sur de Brasil.

También su combinación de naturaleza, urbanismo organizado y tradición festiva la convierte en un entorno ideal para una iniciativa de esta magnitud. Con el parque temática se busca integrar entretenimiento, tecnología y espacios verdes en una experiencia que representa un paso histórico para la presencia de Disney en América Latina.

Cómo llegar al nuevo parque temático de Disney en América Latina

Para llegar a Curitiba, capital del estado de Paraná, desde la Ciudad de Buenos Aires se debe conducir alrededor de 23 horas, si se realiza más de una parada el viaje demora más. Otra opción es tomarse un micro desde la terminal de Retiro, lo que dura casi 35 horas. Sin embargo, aquellos que partan desde la provincia de Misiones tendrá apenas un viaje de casi 11 horas en auto.