Enterate como ver Cortá por Lozano en vivo.

Cortá por Lozano se consolidó como uno de los programas más vistos de las tardes argentinas y como una de las propuestas más fuertes de Telefe. Con la conducción de Verónica Lozano, el ciclo combina entrevistas, actualidad, humor, historias de vida y segmentos interactivos que lo convirtieron en un clásico televisivo. Sin embargo, cada vez más espectadores buscan seguir el programa en vivo y por internet, desde cualquier dispositivo y sin depender del televisor.

¿A qué hora comienza Cortá por Lozano?

El programa se transmite de lunes a viernes de 14.30 a 16:30 por la pantalla de Telefe, con una edición diaria que suele ocupar gran parte de la tarde gracias a su formato dinámico y su variedad de contenidos. Durante esas horas, Lozano lidera un magazine que combina frescura, análisis y entretenimiento, con invitados que suelen generar conversación en redes sociales.

¿Dónde se puede ver en vivo Cortá por Lozano?

Para los espectadores que quieren seguir el ciclo de manera online, la opción principal es la plataforma MiTelefe, donde el canal ofrece su señal en vivo y permite ver Cortá por Lozano en simultáneo con la televisión tradicional. El acceso es gratuito y solo requiere una cuenta creada en el sitio o en la aplicación, disponible tanto para celulares como para tablets y computadoras.

Además, Telefe transmite su contenido en directo desde su canal oficial de Youtube, lo que facilita ver el programa sin registrarse y de manera rápida. Esta alternativa es una de las más utilizadas por el público que sigue a Verónica Lozano desde el trabajo o desde el exterior, ya que la plataforma suele estar disponible sin restricciones geográficas.

Otra forma de ver Cortá por Lozano por streaming

Otra vía indirecta para acceder al contenido son los servicios de TV por streaming como Flow, DGO y Telecentro Play, que incluyen Telefe dentro de su grilla en vivo. Estas aplicaciones permiten seguir el programa desde cualquier lugar con conexión a internet, ideal para quienes ya tienen una suscripción activa.

Cortá por Lozano está en su octava temporada.

En redes sociales, tanto el programa como el canal comparten de manera constante clips, momentos destacados y entrevistas completas, lo que permite ponerse al día aun cuando no se pudo ver la emisión en vivo. Las plataformas suelen funcionar como un refuerzo del ciclo, que genera una gran cantidad de conversación en X, Instagram y TikTok.

Cortá por Lozano no solo se sostiene como un éxito televisivo, sino que también se adaptó plenamente al consumo digital, ofreciendo múltiples vías de acceso para que los espectadores puedan seguir a Verónica Lozano en vivo y sin interrupciones, desde cualquier lugar del mundo.