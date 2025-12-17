El oficialismo quiere votar la reforma laboral y la ley de Glaciares en la misma sesión del viernes 26

El oficialismo recalibró los tiempos y se puso como objetivo que la reforma laboral se trate en el Senado el viernes 26 de diciembre, un fecha complicada para los legisladores que deben viajar desde el interior. Además, en esa misma sesión quieren discutir también la ley de Glaciares, una forma de asegurarse el apoyo de los gobernadores dialoguistas del norte, muy interesados en potenciar las inversiones mineras en sus provincias. La reforma comenzará a tratarse en comisión este miércoles con la visita de funcionarios del Ejecutivo, comenzando por el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Para el jueves están citados otros 15 expositores y la pretensión de La Libertad Avanza es emitir dictamen el viernes para que quede en condiciones de ser tratada una semana después en el recinto. Pero el jueves las centrales obreras convocaron a una gran movilización a la Plaza de Mayo -a la que adhirieron el peronismo y la izquierda- que, esperan, actúe como factor disuasivo para algunos opositores que estén pensando en apoyar.

Adicta al alto perfil. Patricia Bullrich dejó el ministerio de Seguridad para asumir como jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza y también pidió encabezar la comisión de Trabajo que tendrá a cargo el debate. "Es necesario este cambio", insistió la ex ministra en un spot en estilo campaña que difundió en las redes. Se aseguró una amplia mayoría de libertarios y aliados para manejar el trabajo de la comisión a su gusto, reduciendo el desfile de expositores y concluir el trabajo el viernes, urgida por los plazos. En una especie de reedición de aquel "Grupo A" que armó en Diputados durante el gobierno de Cristina Kirchner. Bullrich juntó a todos los jefes de bloques para acordar reducir la representación de la bancada de Unión por la Patria apenas a cinco integrantes, dos menos de lo que correspondía por proporción. Enojado, José Mayans no informó quiénes la integrarán.

El mismo día que la comisión escuchará a los 15 expositores -10 convocados por el oficialismo y cinco por la oposición-, las centrales obreras apuestan a hacer una demostración de fuerza en la Plaza de Mayo. La conducción cegetista quiere hablar con todos los gobernadores para pedirles que no le voten al Ejecutivo un "paquete" del tipo Presupuesto, ley de Glaciares y Reforma Laboral. Porque la reforma implica un fuerte retroceso para sindicatos y trabajadores, que no tiene relación con las otras propuestas en discusión. Esperan persuadir, en especial, a los mandatarios de origen peronista que vienen jugando como aliados del oficialismo. Sin embargo, en la primera reunión de la comisión, la senadora salteña Flavia Royón, la misionera Sonia Rojas Decut y el correntino Carlos "Camau" Espínola se mostraron actuando en sintonía con La Libertad Avanza. En el entorno de Bullrich también contaban a la chubutense Andrea Cristina y a la tucumana Beatriz Avila. Si suma al bloque radical -o al menos a una buena parte- estaría cerca del número para la media sanción.

Con poco tiempo por delante, teniendo en cuenta los feriados por las Fiestas y los viajes de los legisladores al interior, el oficialismo apuntaba a poner en marcha este miércoles las cuatro comisiones necesarias para los debates de la ley laboral y la de glaciares. Además de Trabajo, se trata de las de Presupuesto, Minería y Medio Ambiente. Si consiguen sacar los dictámenes este viernes, podrían ser tratadas el 26 junto con las que esta semana consigan la media sanción de Diputados: Presupuesto, Inocencia Fiscal y Compromiso Fiscal. Todos proyectos extensos que ameritarían un debate profundo que el oficialismo no está dispuesto a dar. Todo lo contrario, cuanto más exprés resulte, mejor. Si se llegara a producir esa megasesión, es probable que arranque el viernes y continúe el sábado. Incluso, algunos especulaban con un cierre el lunes, en la última semana del año.