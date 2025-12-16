Santiago Montiel histórico: la figura de Independiente ganó el Puskás por el mejor gol del 2025

Santiago Montiel ganó el Puskás por el mejor gol del año 2025

Santiago Montiel se quedó con el premio Puskás por el mejor gol del 2025 en el mundo. El futbolista de Independiente recibió el galardón en la gala de los premios The Best de la FIFA, por su tanto convertido de chilena contra Independiente Rivadavia de Mendoza en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Dicha acción tuvo lugar el pasado 11 de mayo y este martes 16 de diciembre tuvo su recompensa en una nominación que compartió con otras estrellas.

El crack del "Rojo", que es primo del campeón del mundo con la Selección Argentina que actualmente se desempeña en River Plate, Gonzalo Montiel, se convirtió en el tercer jugador de nuestro país al conseguir la estatuilla que sólo tienen Erik Lamela y Alejandro Garnacho. La misma se entrega desde la temporada 2008/2009, en la cual el ganador fue nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo. Ahora, el extremo del elenco de Avellaneda, que compitió con Lamine Yamal -entre otros- se sumó a ellos con un tanto que quedará para la historia.

Santiago Montiel ganó el premio Puskás 2025 al mejor gol

"Hola, soy Santiago Montiel, quería agradecer a toda la gente que votó, a los hinchas de Independiente, al club, a las leyendas del fútbol, la FIFA. La verdad que estoy muy feliz de haber sido reconocido con este premio y quiero mandarles un abrazo grande a todos", esbozó el futbolista del "Rojo" de Avellaneda a través de un video en el que también aparecen el histórico ex entrenador francés y actual Director de Desarrollo de la FIFA, Arsene Wenger, y Gianni Infantino destacando el golazo del argentino.

Los números de Santiago Montiel en su carrera

Clubes : Argentinos Juniors e Independiente.

: Argentinos Juniors e Independiente. Partidos jugados : 130.

: 130. Goles : 16.

: 16. Asistencias: 17.

Los nominados al Puskás 2025

Alerrando

Alessandro Deiola.

Pedro de la Vega.

Santiago Montiel .

. Amr Nasser.

Carlos Orrantía.

Lucas Ribeiro.

Declan Rice.

Rizky Ridho.

Kévin Rodrigues.

Lamine Yamal.

Dibu Martínez no pudo ganar el The Best al mejor arquero del 2025

El arquero de la Selección Argentina y el Aston Villa fue parte de los nominados al mejor del año, pero el premio lo obtuvo el italiano Gianluiggi Donnarumma, que actualmente viste los colores del Manchester City. Claro que, antes de pasar al equipo inglés atajó en el Paris Saint Germain de Francia donde ganó la primera UEFA Champions League del elenco galo. Este logro, sumado a la Ligue 1 y la Copa de Francia obtenidas también esta temporada le valieron este galardón.

Los nominados al premio mejor arquero 2025

Alisson Becker.

Thibaut Courtois.

Gianluigi Donnarumma .

. Emiliano Martínez.

Manuel Neuer.

David Raya.

Yann Sommer.

Wojciech Szczęsny.

