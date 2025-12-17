La FIFA acuerda un aumento del 50% en los premios para el Mundial de 2026

Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La FIFA estableció el miércoles que los premios en dinero del Mundial de fútbol del año que viene serán un 50% superiores a los de la edición anterior, al tiempo que anunció una contribución financiera récord de 727 millones de dólares para el torneo.

La mayor parte del paquete de financiación de la FIFA para la cita norteamericana, de 655 millones de dólares, corresponderá a pagos basados en el rendimiento a las 48 naciones participantes: el campeón se llevará 50 millones de dólares y el subcampeón, 33 millones.

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 también será pionera en términos de su contribución financiera a la comunidad futbolística mundial", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las 16 naciones que no superen la fase de grupos inicial ganarán 9 millones de dólares, mientras que, además, cada selección clasificada tendrá derecho a 1,5 millones de dólares para cubrir los gastos de preparación.

El Consejo de la FIFA también confirmó que los torneos juveniles para menores de 15 años, abiertos a todas las asociaciones miembro, comenzarán en 2026 con una competición masculina seguida de una femenina en 2027.

"En los últimos años, la FIFA ha intensificado sus esfuerzos para impulsar el fútbol juvenil", declaró Infantino. "Este es el siguiente paso natural".

El Consejo de la FIFA también confirmó que la Copa Mundial Femenina de Clubes 2028 se celebrará del 5 al 30 de enero.

Con información de Reuters