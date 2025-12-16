Reforma Laboral en agenda: Kicillof muestra músculo político con legisladores y gobernadores

El próximo jueves 18 habrá una masiva movilización de los gremios y dirigentes del peronismo contra el proyecto de reforma laboral que Javier Milei envió al Congreso de la Nación. Por estas horas, el gobernador Axel Kicillof confirmará su presencia en la marcha y, una vez más, el dirigente estará en la vereda de enfrente del Presidente libertario.

En ese sentido, y con la agenda política cooptada por el proyecto en cuestión, este martes al mediodía el mandatario provincial se reunirá con legisladores nacional en la Casa de la Pampa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Será una primera foto de algunas imágenes que el dirigente quiere tener antes de finalizar el 2025 para mostrar músculo político de cara a lo que se viene.

En la semana, el Gobernador también se reunirá con sus pares peronistas para mostrar un armado diferente de cara a lo que se viene. El encuentro sería con Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa). Los 4 gobernadores más díscolos al modelo de país que propone Javier Milei.

De esta manera, Axel Kicillof se posiciona para arrancar un 2026 en el que cruzará las fronteras de la provincia de Buenos Aires para hacer pie en distintas provincias de la Argentina. “El armado para el 2027 arranca en 2026”, detallaron a El Destape desde Casa de Gobierno. El Gobernador buscará dar la pelea nacional en las próximas elecciones ejecutivas.

En ese armado, el PJ bonaerense no será una primera prioridad. “Le queda chico a Axel”, dijo a este medio un dirigente de la mesa chica del Gobernador y desafía al peronismo en general. “Para el armado que planteamos nosotros hablamos de un sello nacional, no de uno provincial”, destacó.

Sin embargo, desde el kicillofismo tampoco ceden la presidencia. Que no encabece el mandatario no implica que no vayan a pelear cada uno de los cargos del PJ, explicaron. “Es para los intendentes”, indicaron desde calle 6. Lo cierto es que por estas horas una posible lista de unidad parece inalcanzable. “Vamos a discutir todo”, retrucaron desde el MDF.

Vale reamarcar que este jueves, el mandato de Máximo Kirchner a cargo del PJ bonaerense se dará por concluido y comenzará un período de prórroga hasta las próximas elecciones. Con ese escenario, el dirigente convocó a una reunión al Consejo Provincial partidario para el viernes 19 de diciembre a las 14 horas en la Casa Cultura y Arte de Malvinas Argentinas.

El encuentro tendrá dentro de su temario un tema principal que es la “convocatoria a elecciones partidarias”. La misma debe hacerse con un mínimo de 60 días de anticipación por lo que la fecha de los comicios sería para los primeros meses del 2026. “Fines de febrero o los primeros días de marzo”, es la fecha tentativa.