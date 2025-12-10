En el armado hacia el 2027, Kicillof prescinde del PJ bonaerense

Una nueva disputa del peronismo comenzará en 2026 cuando a fines de febrero se lleven adelante las elecciones del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que hoy está bajo el mandato de Máximo Kirchner. Los cargos del PJ serán la nueva puja de poder entre La Cámpora, los intendentes y el MDF. Varios espacios anticipan que la discusión “no será nada fácil” y ponen en riesgo una lista de unidad.

Depende el espacio con el que se hable, las necesidades y urgencias difieren. Desde La Cámpora detallaron a El Destape que no habrá “nada hasta febrero”, y patean así un debate que otros ya comenzaron a dar semanas atrás. A principios de este mes, un intendente alineado a Cristina Fernández, reconoció a la salida de un acto del salón dorado en Casa de Gobierno que Máximo Kirchner “no quería seguir”, aunque ello no implicaba que el dirigente de pelea por retener el sello bonaerense.

En la vereda de enfrente le bajan el precio a la presidencia en cuestión. “El PJ bonaerense le queda chico a Axel”, dijo a este medio un dirigente de la mesa chica del Gobernador y desafía al peronismo en general. “Para el armado que planteamos nosotros hablamos de un sello nacional, no de uno provincial”, remarcaron y reconocieron que a partir del año entrante el Gobernador cruzará las fronteras de la provincia de Buenos Aires y caminará otras regiones argentinas.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin embargo, desde el kicillofismo tampoco ceden la presidencia. Que no encabece el mandatario no implica que no vayan a pelear cada uno de los cargos del PJ, explicaron. “Es para los intendentes”, indicaron desde calle 6. Lo cierto es que por estas horas una posible lista de unidad parece inalcanzable. “Vamos a discutir todo”, retrucaron desde el MDF. Sobre ello, dieron a entender que los “Federicos” que resuenan no son viables como prenda de cambio a una sola lista. En ese sentido, hacían mención a los intendentes de Lomas de Zamora (Federico Otermin) y de Pilar (Federico Achaval). Ambos jefes comunales, si bien se muestran como dialoguistas, en Gobernación los tienen catalogados como “aliados” de Cristina Fernández.

Los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Federico Achaval (Pilar)

El vínculo entre el Ejecutivo bonaerense y La Cámpora transita uno de los peores momentos producto del desgaste que conllevaron las negociaciones por el pedido de endeudamiento en la Legislatura bonaerense días atrás. En las últimas horas, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dio a entender que la vicegobernadora y también vicepresidenta primera del PJ, Verónica Magario, es quien “mejor representa los intereses del ejecutivo provincial”.

Respecto de la presidencia en debate, Bianco dijo en Radio La Red que “hay muchos compañeros que podrían ejercer esa responsabilidad política”, aunque reconoció tener “mucha simpatía” por la vicegobernadora. La propia Magario dijo el pasado 17 de octubre durante el acto del Día de la Lealtad, que “el mayor cargo” que tenía era “ser vicepresidenta del PJ” y le levantó el precio a ese nombramiento.

Verónica Magario en el acto del 17 de octubre pasado

En tanto, la intendenta de Moreno y actual vicepresidenta segunda del partido justicialista, Mariel Fernández se anotó para la sucesión semanas atrás. “Yo quiero ser presidenta del PJ”, dijo en el programa de streaming Uno Tres Cinco. La jefa comunal dejó en claro que su acompañamiento hacia Máximo Kirchner dejó de estar y que, al ser consultada sobre si conversaba con el líder de La Cámpora, dijo que lo invitaba “a recorrer siempre”, a caminar el territorio, pero no tuvo una respuesta positiva. La respuesta resonó dentro de La Cámpora.

Finalmente, y sobre la interna en el peronismo bonaerense indicó que “si hay internas, obviamente quiero participar como cualquier otro dirigente porque me parece que justamente lo que necesitamos es que el partido no sea una cáscara vacía ni sea un elemento de disputa, sino que sea un elemento de construcción”.