Kicillof logró que la Legislatura apruebe el endeudamiento para PBA

Tras varias semanas de negociaciones, Axel Kicillof ya cuenta con el pedido de endeudamiento establecido en unos 3 mil millones de dólares. En su tercer intento en las últimas dos semanas y pasadas las 2 de la mañana, la Legislatura bonaerense consiguió los dos tercios de los presentes y sacó adelante el escrito del Ejecutivo establecido en unos 3 mil millones de dólares. Al peronismo se sumaron los votos de la UCR + Cambio Federal, y los bloques dialoguistas libertarios.

La norma solicita una autorización de endeudamiento, por el equivalente a USD 1.990 millones y se debe sumar el equivalente U$1.045 millones de la llamada Ley Corta. Vale remarcar que un 8% del endeudamiento se distribuirá entre los 135 distritos a través de un Fondo de unos $350 mil millones aproximadamente.

A lo largo de la tarde, las negociaciones se empantanaron por una “diferencia” en cómo los intendentes entendían que se repartía el fondo. Subsanado eso, cerca de las 12 de la noche, las objeciones llegaron del bloque radical, el cual consideraba que “no se condecía” el escrito con lo pactado con el Ejecutivo. Recién cuando se retomó el cuarto intermedio de la 1.30 am, aparecieron los dos tercios sobre el total de los presentes, no así sobre la composición absoluta de la Cámara. Luego de ello, el Senado lo convirtió en Ley.

La sesión de Diputados por la madrugada

Cargos atados a la sanción

La aprobación se logró gracias a un “paquete de cargos” acordados entre el peronismo, el PRO, el radicalismo y los libertario. “Todas las fuerzas”, afirmaron fuentes Legislativas. En el directorio del Banco Provincia (BAPRO), las presidencias pasan de 8 a 10, también se nombran consejeros generales de Educación, bancas y en el Tribunal Fiscal.

Respecto del BAPRO, los 10 cargos se renuevan, ya que algunos se habían prorrogado y otros quedaron vacantes. Algunos de los nombres confirmados son Matías Ranzini (PRO), Marcelo Daletto (monzonista), Sergio Bordoni (intendente de Torquinst), Fernando Rozas, (a cargo del bloque libertario Unión y Libertad), Fernando Pérez (de la UCR por el sector de Martín Lousteau), Javier Osuna (massista de General Las Heras), entre otros.

La sesión iba a comenzar a las 15, pero a esa hora y por falta de quórum de pidió una “prórroga sin horario”. Misma situación ocurrió en el Senado bonaerense a las 17. Por la tarde, desde el bloque de Unión por la Patria deslizaron que era la “oposición” la que no quería sentarse a debatir, y apuntaban con “La Libertad Avanza”. Así, asesores del ministerio de Hacienda redactaron en reiteradas oportunidades la letra chica del pedido de endeudamiento y la implementación del mismo.

Pasadas las 23 horas, fue el bloque UCR + Cambio Federal el que puso objeciones. “El Ejecutivo mandó un escrito que no se condice con lo que acordamos”, dijo uno de los legisladores del bloque. De esta manera, la oposición presionó hasta el último minuto al Ejecutivo provincial para darle los dos tercios.

Un cruce inesperado

A las 16 horas, Sebastián Passaglia, actual intendente de San Nicolás, apareció en la Legislatura y generó sorpresa en varios espacios. “Estoy dispuesto a asumir mi banca si de mí depende el resultado para voltear este ‘acuerdo’ escandaloso entre Kicillof y buena parte de los que se hacen llamar oposición”, escribió en sus redes sociales. El dirigente acusó al Ejecutivo de querer “tomar una deuda millonaria para ampliar estructuras y repartirse sillones políticos en el Banco público de la provincia”.

Durante la sesión de las 23.50 horas y antes de pedir un cuarto intermedio, Passaglia se hizo presente y pidió la palabra, a pesar de no haber asumido en su banca. Alexis Guerrera, presidente de la Cámara le aclaró en reiteradas oportunidades que “no podía ejercer dos cargos electivos al mismo tiempo”, ya que al momento de la sesión era intendente de San Nicolás.

Fuentes legislativas detallaron que en la Camara de Diputados "no se ha ingresado nota alguna que conste del pedido de licencia del actual Intendente en funciones de San Nicolás"."Tampoco hay constancia digital en la web del Concejo Deliberante de San Nicolás de que el intendente en uso de su función, Santiago Passaglia, haya presentado dicha licencia. La última que presentó data del 12 al 18 de septiembre de este año", cerraron. El hecho no pasó a mayores.