Histórico: se acerca el eclipse más largo del siglo, un evento único que no se volverá a vivir en 100 años.

La NASA adelantó que se acerca el eclipse más largo de todo el siglo, un evento astronómico único que solamente sucede cada 100 años. De vez en cuando, ocurren fenómenos históricos de este estilo que vale la pena apreciar, y este eclipse será uno de ellos.

Ocurrirá el 2 de agosto de 2027, según confirmó la NASA. Personas de distintos países van a poder presenciar un eclipse solar total y único, que alcanzará una duración extraordinaria de 6 minutos y 22 segundos. Esto lo convierte en el eclipse más largo del siglo y en un hecho que no se volverá a repetir al menos en los próximos 100 años.

Cómo será el eclipse más largo del siglo y desde dónde se podrá ver

Durante este eclipse, la Tierra se va a encontrar en su punto más alejado del Sol, mientras que la Luna estará en su máxima cercanía a nuestro planeta Tierra y la sombra recorrerá regiones cercanas al ecuador. Por esta razón es que va a durar tantos minutos en comparación con otros eclipses.

El recorrido de la sombra lunar va a comenzar sobre el océano Atlántico y atravesará países de España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. La ciudad de Luxor, en Egipto, será el epicentro, donde el cielo se oscurecerá completamente durante más de seis minutos.

Consejos de los expertos para ver el eclipse

La NASA enfatizó que la observación de estos fenómenos debe ser siempre segura. Se recomienda el uso de lentes certificados ISO 12312-2 o telescopios con filtros adecuados y nunca mirar directamente al Sol fuera de la fase de totalidad.

Para quienes no puedan viajar hacia , se harán transmisiones globales en alta definición y experiencias de realidad aumentada que permitan vivir el eclipse desde cualquier lugar del mundo.

Para la NASA, que viene estudiando en profundidad los eclipses ocurridos entre el año 4000 a.C. hasta el 8000, este fenómeno del 2 de agosto de 2027 representa una oportunidad irrepetible y que vale la pena observar.