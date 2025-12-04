Amazon planea cortar lazos con Servicio Postal EEUU mientras construye su propia red: Washington Post

FOTO DE ARCHIVO: Operaciones el Cyber Monday en el centro logístico de Amazon en Robbinsville, Nueva Jersey.

Amazon.com planea poner fin a su larga relación con el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) mientras el gigante del comercio electrónico se prepara para ampliar su red de entregas a nivel nacional, informó el jueves el Washington Post, citando a tres personas con conocimiento del asunto.

El minorista en línea ha sido durante mucho tiempo el principal cliente de USPS, proporcionando más de 6.000 millones de dólares en ingresos anuales en 2025, según el informe. Perder su negocio sería un duro golpe para la agencia gubernamental independiente que se ha visto afectada por un descenso del 80% en el volumen de correo de primera clase desde 1997.

Para Amazon, el desarrollo de su red de reparto reforzaría su posición en un sector de paquetería en el que ya es uno de los principales actores gracias a su extensa red de almacenes y a una mano de obra mayoritariamente no sindicada que le ha permitido controlar los costos.

El año pasado, Amazon Logistics gestionó 6.300 millones de paquetes, justo por detrás de los 6.900 millones de USPS, según el índice de envío de paquetes de Pitney Bowes. Se espera que la empresa supere a USPS en paquetes en 2028, según los datos, un hito que podría alcanzar antes si finaliza la alianza.

El minorista planea retirar los miles de millones de paquetes que envía a través de USPS a finales de 2026, aunque los planes no son definitivos y podrían cambiar, según el informe del Washington Post.

EXPANSIÓN DE LA RED DE REPARTO DE AMAZON

La compañía ya prometió más de 4.000 millones de dólares en abril para expandir su red de entrega rural en Estados Unidos para finales del próximo año.

"Amazon ha estado construyendo sus capacidades de distribución durante varios años y ahora tiene una dependencia mínima de otras empresas de logística", dijo el analista de D.A. Davidson Gil Luria, añadiendo que la compañía estaba en condiciones de ser "casi totalmente autosuficiente".

Aun así, la expansión de la red de entrega requerirá más recursos en un momento en que Amazon está invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en centros de datos para seguir siendo competitiva en la carrera de la inteligencia artificial.

Reuters no pudo verificar inmediatamente el informe. Amazon dijo que quiere llegar a un acuerdo con USPS, mientras que la agencia no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

CONVERSACIONES DURAS

Los planes para poner fin a la vinculación siguen a las conversaciones entre Amazon y USPS sobre "acuerdos de servicio negociados" -contratos que fijan tarifas y aceleran las entregas para los clientes más grandes de la agencia- que en gran medida terminaron sin un nuevo acuerdo, dijo el informe.

Estos acuerdos han favorecido en gran medida a las grandes empresas en detrimento de los minoristas individuales y las pequeñas empresas, pero el Director General de Correos, David Steiner, nombrado a principios de este año, ha dicho que quiere democratizarlos abriéndolos a clientes de menor escala, añade el informe.

Steiner planea llevar a cabo una subasta inversa a principios del próximo año, ofreciendo acceso a las instalaciones postales al mejor postor en lugar de directamente a Amazon, una propuesta que en gran medida puso fin a las conversaciones que habían estado en marcha desde febrero, según el informe.

Steiner se reunió virtualmente con el CEO de Amazon, Andy Jassy, el 14 de noviembre, según el informe.

USPS, que registró unas pérdidas de 9.500 millones de dólares el año pasado a medida que las comunicaciones electrónicas erosionan los volúmenes de correo y los rivales privados amplían su huella, también ha llamado la atención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump dijo en febrero que estaba considerando fusionar USPS -que calificó de "tremendo perdedor para este país"- con el Departamento de Comercio, una medida que los demócratas dijeron que violaría la ley federal.

"USPS necesita a Amazon mucho más de lo que Amazon necesita a USPS", dijo el analista de comercio electrónico con sede en Nueva York Juozas Kaziukenas. "Amazon tiene todas las cartas en sus manos en este caso".

Con información de Reuters