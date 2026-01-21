Colapinto arrancó con todo la temporada de Fórmula 1 2026: el sorpresivo auto que probó

Franco Colapinto se adelantó a la pretemporada de Fórmula 1 y giró con Alpine en Barcelona. El argentino empezó 2026 con una prueba inesperada.

Franco Colapinto no esperó al inicio formal de la pretemporada para dar el primer golpe de escena de 2026. El piloto argentino de Alpine volvió a subirse a un Fórmula 1 en el Circuito de Cataluña durante una prueba privada con un sorpresivo auto y marcó el arranque anticipado de un año clave, en el que la categoría estrenará uno de los reglamentos técnicos más profundos de su historia.

El movimiento no estaba en los planes públicos del equipo, pero terminó siendo una de las noticias más comentadas del paddock. Colapinto giró en Montmeló en un Test of Previous Cars (TPC), un ensayo privado reservado para autos con al menos dos años de antigüedad, pensado para que los pilotos sumen kilómetros, sensaciones y ritmo competitivo sin la presión de los test oficiales.

Para el argentino, de 22 años, significó volver a manejar un Fórmula 1 por primera vez desde el 7 de diciembre, cuando se disputó el Gran Premio de Abu Dhabi que cerró la temporada 2025. Un dato no menor: fue también la primera señal concreta de que Alpine decidió acelerar los tiempos con él de cara a la nueva era técnica.

La presentación del Alpine A526 y un evento poco común

En paralelo a los test, Alpine prepara la presentación oficial del A526, su nuevo monoplaza para la temporada 2026. El evento será atípico: se realizará a bordo de una embarcación, en sintonía con uno de los sponsors principales del equipo, vinculado a los viajes marítimos.

Ese detalle también anticipa un cambio estético. Según trascendió, el color azul volvería a predominar por sobre el rosa, una elección que marcaría una nueva identidad visual para la escudería en esta etapa

Cuándo arrancan los test oficiales y qué busca Alpine

La actividad formal del “Gran Circo” comenzará el lunes 26 de enero y se extenderá hasta el viernes 30, también en Barcelona. Serán cinco jornadas completas, con sesiones que arrancarán entre las 9 y 10 de la mañana, hora local, y se prolongarán hasta la caída del sol.

El objetivo principal de Alpine, y del resto de los equipos, será recolectar la mayor cantidad de datos posibles. Se probarán configuraciones aerodinámicas, respuestas mecánicas y distintas variantes de puesta a punto en autos que representan una ruptura total con lo conocido hasta ahora

Por el momento, la escudería francesa no anunció cómo dividirá el trabajo entre Franco Colapinto y Pierre Gasly, aunque se espera una distribución equilibrada para que ambos acumulen kilómetros.

Durante los ensayos en Barcelona, los autos no lucirán sus decoraciones definitivas. Como es habitual en años de cambio reglamentario, se utilizarán diseños tipo “cebra”, pensados para ocultar detalles aerodinámicos y de carrocería ante rivales y cámaras.

Las pruebas serán totalmente privadas y no se permitirá el acceso a los medios, lo que refuerza la idea de que cada equipo buscará trabajar sin exponer información sensible en esta etapa inicial.

Filming Day: otra oportunidad clave antes de Montmeló

Además de los test colectivos, Alpine evalúa realizar un Filming Day previo en el mismo circuito de Montmeló. Las fechas tentativas serían el sábado 24 o el domingo 25 de enero.

Allí surge una incógnita clave: quién manejará el nuevo A526 en su primer contacto real con la pista. Si es Colapinto, sumaría una ventaja simbólica y técnica; si es Gasly, el equipo apostaría por la experiencia para el estreno inicial. La decisión todavía no fue comunicada oficialmente.

El contexto: un año bisagra para la Fórmula 1

La Fórmula 1 se prepara para una transformación profunda en 2026. Los autos serán más chicos, más livianos y con menos carga aerodinámica. Además, desaparecerá el efecto suelo y se modificará por completo el concepto de potencia, con una distribución equitativa entre motor térmico y eléctrico.

En ese escenario, cada kilómetro previo cuenta. Por eso, que el oriundo de Pilar haya salido a pista antes del inicio oficial de los ensayos no es un detalle menor: permite empezar a construir referencias, adaptar el manejo y familiarizarse con conceptos que serán la base del nuevo ciclo