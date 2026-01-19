Colapinto necesita resultados para renovar para 2027.

El cambio de reglamento técnico en la Fórmula 1 hace que sea un misterio saber qué es lo que puede suceder en este 2026, en el que la competencia ingresará en una nueva era con monoplazas, motores y tecnologías distintas a las vistas en los últimos años. De ahí que Alpine haya apostado todo al desarrollo del A526, lo que se tradujo en un 2025 bastante flojo justo en el regreso de Franco Colapinto a la máxima categoría.

Luego de las seis fechas iniciales con Jack Doohan, la escudería francesa decidió reemplazarlo con el piloto argentino que, aunque no pudo llegar a la zona de puntos en todo el año, sí mostró un buen nivel al volante del A525. El mal año de Alpine se justifica en la dedicación de los ingenieros para que el nuevo coche domine en la nueva era de la F1, algo que podría llegar a suceder desde el punto de vista de Helmut Marko.

El exasesor de Red Bull fue despedido de la escudería austriaca en diciembre debido a manejos indebidos de contratos, entre otras cosas, por lo que ahora se encuentra fuera del paddock, pero con una visión clara de lo que podría suceder. Durante una reciente entrevista con ORF, el austriaco fue consultado sobre los candidatos a ganar el campeonato del mundo en este 2026 y se decidió a reducir la lista a ocho pilotos.

Sin una aparente confianza en lo que pueda hacer el motor de Ford con Red Bull, Marko señaló que el campeón de esta temporada usará una unidad de potencia de Mercedes, que este año motorizará a Alpine. “Me temo que será un piloto que utilice un motor Mercedes. Si los rumores son ciertos, Mercedes parece estar actualmente más avanzado que nadie en el desarrollo del motor”, afirmó.

En este sentido, los candidatos, además de Colapinto, serían Pierre Gasly en Alpine, Lando Norris y Oscar Piastri en McLaren, George Russell y Kimi Antonelli en Mercedes, y Alex Albon y Carlos Sainz en Williams. A pesar de este pronóstico, el austriaco advirtió que espera que no se repita lo sucedido al inicio de la era híbrida: “Espero que no haya diferencias como en 2014, cuando Mercedes se escapó de todos con una ventaja enorme”.

Alpine presentará su monoplaza este viernes.

Presentación del A526

Luego de las presentaciones de Red Bull, Racing Bulls y Haas, las presentaciones seguirán en esta semana previa al inicio de la pretemporada en el Circuito de Barcelona-Cataluña. De hecho, Alpine hará la presentación del A526 este viernes a partir de las 17:30 horas de Argentina en Montmeló con la presencia de Colapinto y Gasly, quien también participará de las filmaciones promocionales en Silverstone un día antes.