Chau Jack Doohan: Alpine sacó al piloto al que reemplazó Franco Colapinto en la F1

Alpine sacó a Doohan, quien fue el segundo piloto antes de Colapinto.

Alpine terminó con la etapa de Jack Doohan en el equipo y sacó del mismo al joven piloto australiano, al que reemplazó Franco Colapinto en la segunda butaca titular en la Fórmula 1 a mediados del 2025. La escudería francesa decidió culminar con el ciclo del oceánico de apenas 22 años, que tuvo un flojísimo desempeño en la primera mitad de la temporada pasada en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Con un extenso y terminante comunicado oficial en sus canales de las redes sociales, la escuadra con sede en Enstone informó que se acabó el tiempo para quien era una de las "perlas" de este deporte en las competencias de menor relieve. Igualmente, le agradeció por los servicios prestados dentro del staff y le deseó lo mejor para el futuro de su trayectoria profesional.

Alpine sacó del equipo a Doohan, piloto al que reemplazó Colapinto: el comunicado

BWT Alpine Formula One Team confirma que ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para que no continúe como piloto del equipo durante la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA y le permita buscar otras oportunidades profesionales.

Jack se convirtió en el primer miembro de la Academia Alpine en obtener un puesto de piloto con el equipo tras su debut en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024.

El equipo agradece a Jack su compromiso y profesionalismo durante los últimos cuatro años, tanto dentro como fuera de la pista, y le desea lo mejor para el futuro.

¿Quiénes son los pilotos de Alpine en 2026?

Pierre Gasly (Francia), titular. Franco Colapinto (Argentina), titular. Paul Aron (Estonia), piloto de reserva.

El fixture de la F1 en 2026