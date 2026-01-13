Briatore fue el responsable del fichaje de Colapinto.

A inicios del año pasado, Flavio Briatore confirmó el fichaje de Franco Colapinto como piloto de reserva de Alpine luego de llegar a un acuerdo con Williams, donde el pilarense había tenido su debut en la Fórmula 1 para las últimas nueve fechas del 2024. El interés había surgido con las buenas actuaciones del piloto y se vio reflejado en visitas al hospitality de la escudería británica y declaraciones que elogiaban el nivel de “Fran”.

Por eso, no fue una sorpresa el arribo del piloto argentino al equipo de Enstone e incluso se supo de antemano que tenía grandes chances de hacerse con el asiento de Jack Doohan una vez iniciada la temporada. Ahora bien, el asesor de Alpine volvió a ser noticia en los últimos días debido a que se notaron una serie de manejos similares a los que tuvo con Franco en relación al posible fichaje de Alex Dunne.

Luego de su desvinculación de McLaren, el irlandés de la F2 había firmado con el programa junior de Red Bull bajo la gestión de Helmut Marko, pero la mesa directiva obligó a cancelar el contrato debido a la que el austriaco había actuado por su cuenta. Desde entonces, el “Loco” se encuentra a la espera de un vínculo con una escudería de la F1 que le permita dar el salto en el futuro, un rol que podría ocupar Alpine.

Diversos medios especializados indicaron que Briatore estaría interesado en contar con Dunne para aumentar sus opciones en la reserva, donde actualmente cuenta con Paul Aron, Doohan, Kush Maini y Gabriel Mini. Cabe mencionar que el irlandés firmó con Rodin Motorsport para volver a competir en F2 en este 2026, ya que todavía debe reunir el kilometraje necesario para sacar su Superlicencia de F1.

De hecho, en una entrevista con Balls, Dunne señaló que su principal objetivo es alcanzar la máxima categoría y que tomó decisiones en su carrera con eso como foco. “Para mí, hay un objetivo y un plan establecido y es ser piloto de Fórmula 1. De las opciones que sabía que tenía, la decisión que tomamos era la que teníamos que tomar para estar en la F1. Creo que es así de simple: en realidad fue mi decisión”, señaló el “Loco”.

Dunne fue piloto de pruebas en McLaren y tuvo FP1 en 2025.

¿Cuándo arranca la F1 2026?

Después de la pretemporada que finalizará a mediados de febrero, los equipos tendrán un par de semanas antes de la primera fecha de la nueva temporada de la Fórmula 1, que se realizará en el Circuito de Albert Park. Allí, se disputará el Gran Premio de Australia entre el 6 y 8 de marzo, con la primera presentación de Franco Colapinto en el trazado de Melbourne como piloto de la máxima categoría.