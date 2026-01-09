Colapinto reconoció que escucha mucha música.

Durante la última semana, Franco Colapinto fue noticia por su entrevista con la revista Rolling Stone, en la que habló de diversos factores de lo que es su vida en la Fórmula 1, incluso de las dificultades que tuvo el año pasado con Alpine debido a la falta de ritmo del monoplaza. Pero sus experiencias en la máxima categoría no fueron todo lo que se abarcó en la charla, sino que también hubo espacio para el lado más personal del pilarense.

Una de las preguntas obligatorias que tenía que aparecer en una revista como la Rolling Stone era cuáles son los gustos musicales del piloto argentino, que se sabe que es un fiel seguidor de Taylor Swift, aunque la estadounidense no llega a estar en su podio. En medio de su respuesta, Franco mencionó que comenzó a escuchar más música desde que se metió de lleno en el automovilismo, ya que lo ayudan a calmar la mente antes de cada carrera.

“Escucho mucha música, pero especialmente cuando corro esos fines de semana que tengo muchas cosas en la cabeza, me ayuda a distraerme un poquito, a sacar el foco de las preocupaciones y ponerlo un poco en la música. Me ayuda”, comenzó el pilarense, que reconoció que lleva siempre sus auriculares. Ahora bien, en cuantos a sus preferencias, Colapinto sorprendió al mencionar su gusto por música de un par de décadas atrás.

De hecho, el piloto de Alpine reveló que su Spotify Wrapped le dio como resultado que tiene 75 años, por lo que escuchó en 2025. “Escucho muchas cosas viejas yo”, contó Franco, que se reconoció como “medio abuelo” antes de pasar a detallar sus artistas favoritos: “Airbag, Babasónicos, Soda Stereo. No es de hoy. Si bien escucho música de hoy también, cuando estoy solo no tanto”.

En relación con esto, Colapinto mencionó que ahora conecta mejor con estos artistas que cuando era chico, del mismo modo que escuchar folclore, con Soledad Pastorutti como referente, le trae recuerdos de su infancia en Argentina. De ahí que el pilarense tenga una conexión musical con artistas nacionales, aunque eso no quita que disfrute de otros géneros cuando se reúne con amigos fuera de su espacio personal.

