Gasly homenajea a su amigo cada año.

El 31 de agosto del 2019 fue un día trágico para el automovilismo debido al fallecimiento de Anthoine Hubert, quien sufrió un gravísimo accidente en la segunda vuelta de la carrera principal de F2 en el Circuito de Spa-Francorchamps. El francés de 22 años se había despistado en la zona de Eau Rouge–Raidillon, donde su monoplaza quedó de costado y fue impactado por uno de sus rivales justo en la cabina.

Quien estaba atento a lo que sucedía en aquella jornada era Pierre Gasly, que había conocido a Hubert en su infancia y se desarrollaron juntos en el karting bajo el mismo programa de jóvenes talentos en Francia. Habían sido compañeros de cuarto, de clase y de entrenamiento, pero el piloto de Alpine había llegado más rápido a la Fórmula 1 tras unirse al programa de Red Bull, que le permitió tener su debut con Toro Rosso en 2017.

Aquel trágico día, Gasly estaba en Spa para la disputa del GP de Bélgica que iba a correrse después de la carrera de la F2 y, fiel a su costumbre, estaba viendo la carrera para apoyar a su amigo cuando sucedió el accidente. Así lo confirmó en una entrevista con la prensa oficial de la F1: “Siempre intentaba ver la carrera de F2, y vi el accidente, la bandera roja, y al principio no sabía quién estaba involucrado y pintaba mal. Mi jefe de equipo me dijo que Anthoine estaba involucrado”.

Inmediatamente, el piloto galo fue a buscar más novedades sobre el estado de su compatriota, pero la imagen de sus padres le hizo conocer la gravedad de la situación. “Tan pronto como terminé la sesión informativa, corrí a la recepción para intentar obtener más información. Y mientras bajaba las escaleras, vi a lo lejos a mis padres rotos en lágrimas. Tristemente, comprendí de inmediato lo que había sucedido”, añadió.

Esas semanas no habían sido fáciles para Gasly, que venía de ser reemplazado en Red Bull por Alex Albon y devuelto a AlphaTauri tras el GP de Hungría. Justamente en la capital húngara, el francés había acordado ir a una fiesta con su amigo, pero apenas tuvo tiempo para estar con él debido a que se lo encontró demasiado tarde y tenía ganas de irse a descansar, una espina que le sigue doliendo hasta ahora.

“Una cosa de la que me arrepiento es de que, en Budapest, después de la carrera, fuimos a una fiesta con Anthoine. No quería irme demasiado tarde. Así que me fui antes. Estaba intentando encontrarlo, pero no lo encontré en el club. Salí del club y, al salir, lo vi. Estaba en la terraza exterior. Lo saludé con la mano y le dije: ‘Adiós, que tengas un buen verano y nos vemos en Spa’. Nunca volví a verlo antes del accidente”, contó Gasly.

Ambos habían sido muy amigos desde la infancia.

El homenaje de Gasly a Hubert

Cada año, cuando el paddock de la Fórmula 1 vuelve a instalarse en Spa‑Francorchamps, Pierre Gasly realiza una carrera para homenajear a Anthoine Hubert. El piloto francés se calza las zapatillas y emprende una carrera a pie por los alrededores del circuito en honor a su amigo, algo que comenzó a hacer el 2020 y que continúa siendo parte de su itinerario en cada edición del GP de Bélgica.